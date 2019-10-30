親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

新進黨員多達近6千人 台灣民眾黨成全台第三大黨

「脫歐大選」賭國運？五年選五次，英國會惡鬥大算計

台塑回饋鄉里 捐雲林消防局水箱車、災情勘查車

2019-10-30 13:42聯合報 記者李京昇／雲林即時報導

台塑企業今天捐贈雲林縣消防局造價867萬元的1部小型消防水箱車、2部災情勘查車，分別配置於北五、麥寮分隊，雲林縣消防局長林文山代表受贈並感謝台塑回饋鄉里。

雲林縣消防局長林文山表示，台塑企業本次所捐贈的消防車，是配有全新救災裝備價值近600萬的新型單艙水箱消防車，車頭與底盤為德國原裝進口，最高可搭載3名消防同仁，且機動性高可開進狹小巷弄。

他說，消防救災泵浦更配有最新穩壓控制系統，在火災搶救多水線同時放水時，不會因其中水線關閉而造成其他水線的壓力急速上升，可保護前線救災同仁安全，強化救災效能。　　　　

台塑企業麥寮管理部副總經理陳文仰表示，台塑造就麥寮鄉民及雲林縣許多就業機會，時常幫助弱勢，更熱心社會公益回饋地方，今天捐贈是盼望對雲林縣救災車輛及裝備能量提升有很大的挹注。

台塑企業今天捐贈雲林縣消防局造價867萬元的1部小型消防水箱車、2部災情勘查車。...
台塑企業今天捐贈雲林縣消防局造價867萬元的1部小型消防水箱車、2部災情勘查車。圖／台塑企業提供
分享
台塑企業今天捐贈雲林縣消防局造價867萬元的1部小型消防水箱車、2部災情勘查車。...
台塑企業今天捐贈雲林縣消防局造價867萬元的1部小型消防水箱車、2部災情勘查車。圖／台塑企業提供
分享

德國火災

相關新聞

道地口味顧健康 鹽水意麵75歲阿嬤製麵逾50載

2019-10-30 14:46

台中港藝中心將辦清風茶宴 邀民眾品茶逛陶市集

2019-10-30 13:48

愛將與姪女交往遭爆劈腿 張麗善：現在婚姻自由

2019-10-30 13:02

12月25日試營運 台南轉運站將在1月6日啟用

2019-10-30 12:05

車禍死傷居六都之冠 議員：許多台南人感到難堪

2019-10-30 11:38

南市府結合工研院辦台日企業商談會 受理報名中

2019-10-30 09:30

「最甜遊客中心」南化甜心派對登場 嘗限定黑糖雞蛋糕

2019-10-30 09:21

台南體育園區 議員批「拼裝區」

2019-10-29 23:49

麻豆交流道 機車引道改善完工

2019-10-29 23:47

嘉市長照中心明年升格2級機關 將有專人服務

2019-10-29 23:42

「國土計畫法」罰則加重 坑殺農民？

2019-10-29 23:27

嘉義水上鐵路不高架 藍綠互槓

2019-10-29 23:24

配合鐵路地下化工程 台南市長榮地下道今起封閉1年

2019-10-29 18:15

國土計畫法農民反彈 「農地只能賤賣」未受利先受害

2019-10-29 18:10

台南藝術節主視覺Logo 爆抄襲英國插畫家5年前作品

2019-10-29 16:29

大林鎮長為清潔隊增員槓翁章梁 翁要求道歉鎮長不從

2019-10-29 16:16

嘉市府因應高齡化社會 將長照中心升格成二級機關

2019-10-29 16:04

虎尾老街這家百年茶莊 獲選6都以外唯一5星商店

2019-10-29 15:53

雲林成立首座「排尿中心」 為老人婦女泌尿健康把關

2019-10-29 14:40

水上鐵路高架化落空！藍營議員圍剿翁章梁 與綠議員互槓

2019-10-29 13:39

展開運動行銷 雲林冠名贊助美津濃排球隊

2019-10-29 13:08

十年有成！台南太康有機專區 11月2日辦「食尚有機採收樂」

2019-10-29 12:00

斜坡衝向高深斷谷 台南體育園區整建缺失待改善

2019-10-29 11:27

民雄航空研發園區5年後營運 翁章梁報告釋政策利多

2019-10-29 10:40

挺辣台妹雲林連線成立 李建忠：立委選舉行有餘力再說

2019-10-22 12:57

暗夜驚魂！ 罕見保育毒蛇環紋赤蛇潛入茶廠嚇壞茶農

2019-10-09 09:52

他用一甲子功力 讓回收老家具變搶手拍賣品

2019-10-05 07:57

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

自爆最痛恨被問「求婚史」 陳佩琪：想也知道沒有

2019-10-29 20:07

揮別塞車噩夢！ 國3「大鶯豐德交流道」今通過審議

2019-10-29 18:46

南迴公路大鳥拓寬段通車了 民眾直呼：好美喔

2019-10-30 10:58

影／埔里微型園區揭幕招商 南投縣府估增逾300個職缺

2019-10-29 15:35

「學姐」黃瀞瑩爆紅 秦慧珠酸：升官比超超音速還快

2019-10-29 16:52

為燈會拆花博逾億場館？ 建築師盼延續花博價值

2019-10-30 10:23

秋冬遊金門正對時 縣府加碼抽60支iPhone手機

2019-10-29 18:49

台南主幹道永安橋新建明動工 警籲駕駛人改道減少塞車

2019-10-29 16:29

影／肯定潘孟安會爭取、聲望高 蘇貞昌：不然你來當閣揆

2019-10-29 15:57

又有一批核燃料棒外運？ 基隆港警押車大陣仗

2019-10-30 00:25

領北市府薪水忙黨務？ 「學姐」黃瀞瑩遭質疑

2019-10-30 00:12

竹南排水溝驚見「葡萄汁」環保局：工廠累犯水汙法開罰

2019-10-29 16:44

虎尾老街這家百年茶莊 獲選6都以外唯一5星商店

2019-10-29 15:53

台南藝術節主視覺Logo 爆抄襲英國插畫家5年前作品

2019-10-29 16:29

影／蘇花改國道客運未停靠蘇澳轉運站 地方跳腳

2019-10-29 15:30

高雄區間測速科技執法11月上線 松藝路放寬速限

2019-10-30 11:08

影／麻豆交流道死亡虎口 機車引道改善完工

2019-10-29 18:21

爭取10幾年了 宜蘭鐵路高架可行性評估終於送交通部審查

2019-10-29 16:31

上公廁是享受還可打卡 墾丁山、海景公廁渾然天成

2019-10-30 08:14

影／苗栗BC肝篩檢10年有成 苑裡今年採「地毯式」篩檢

2019-10-29 19:14

議員批「關愛之家」超收、紀錄作假 柯文哲鐵色鐵青

2019-10-29 15:07

大林鎮長為清潔隊增員槓翁章梁 翁要求道歉鎮長不從

2019-10-29 16:16

抗議埋設瓦斯管線 內埔居民：門前埋炸彈無法接受！

2019-10-29 18:05

視察高齡醫學大樓大歎可惜 蘇貞昌送屏醫重建大紅包

2019-10-29 15:29

玉山步道撒紙錢清理不易 山友：感覺毛毛的

2019-10-29 23:02

齊柏林空拍照日本驚艷 大阪旅展看見基隆美麗山海

2019-10-30 12:06

柯文哲幕僚鄭立芝 高考錄取中市新聞局行銷企劃科員

2019-10-30 14:09

「學姐」黃瀞瑩頻輔選惹議 柯文哲：下班去有什麼不對

2019-10-30 10:59

遊客湧入田尾「台版波波草」園區 網美拍照熱點遭破壞

2019-10-30 13:24

槓上內政部 柯文哲：社會住宅是用蓋的，不是嘴砲的

2019-10-30 10:44

王浩痛批關愛之家超收、紀錄做假 創辦人：議員妖魔化我們

2019-10-29 16:53

為食安把關 台東縣今公布100家優級認證餐飲業者

2019-10-29 19:25

對獎囉！ 9月公車上下刷抽獎 59位得獎者出爐

2019-10-30 12:28

蘇揆：屏醫應重建 議員：亂開支票

2019-10-29 23:17

獨／花博探索館入圍台灣建築獎 評審現勘日險撞拆除日

2019-10-30 11:10

駕駛打瞌睡就「嗡嗡」提醒 新北40輛公車裝警示系統

2019-10-29 18:15

石斑魚價格直直漲數量大減 金門放流3萬尾復育

2019-10-29 17:39

鹿港冬遊好吃又好玩 秒殺幸福小吃宴又來了

2019-10-29 22:16

愛將與姪女交往遭爆劈腿 張麗善：現在婚姻自由

2019-10-30 13:02

綠要阻預算付委 葉匡時：許立明代理時，藍沒杯葛吧！

2019-10-30 12:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top