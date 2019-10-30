台塑回饋鄉里 捐雲林消防局水箱車、災情勘查車
2019-10-30 13:42
聯合報 記者李京昇
／雲林即時報導
台塑企業今天捐贈雲林縣消防局造價867萬元的1部小型消防水箱車、2部災情勘查車，分別配置於北五、麥寮分隊，雲林縣消防局長林文山代表受贈並感謝台塑回饋鄉里。
雲林縣消防局長林文山表示，台塑企業本次所捐贈的消防車，是配有全新救災裝備價值近600萬的新型單艙水箱消防車，車頭與底盤為德國原裝進口，最高可搭載3名消防同仁，且機動性高可開進狹小巷弄。
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他說，消防救災泵浦更配有最新穩壓控制系統，在火災搶救多水線同時放水時，不會因其中水線關閉而造成其他水線的壓力急速上升，可保護前線救災同仁安全，強化救災效能。
台塑企業麥寮管理部副總經理陳文仰表示，台塑造就麥寮鄉民及雲林縣許多就業機會，時常幫助弱勢，更熱心社會公益回饋地方，今天捐贈是盼望對雲林縣救災車輛及裝備能量提升有很大的挹注。
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