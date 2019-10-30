親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

不只軍公教 勞保更快倒！政府憑什麼要年輕人繼續繳保費？

與郭陣營一手打一手和？ 國民黨下午將開鍘郭家軍李縉穎

愛將與姪女交往遭爆劈腿 張麗善：現在婚姻自由

2019-10-30 13:02聯合報 記者李京昇陳雅玲／雲林即時報導

雲林縣政府前新聞處長周柏吟被爆料與國民黨立委參選人張嘉郡交往同時劈腿某電視編劇女子，對此，張嘉郡的姑姑、雲林縣長張麗善說，現在婚姻自由，對於兩人感情樂觀其成。

媒體問到會不會擔心影響選情，張麗善說，她今天有透過媒體報導得知此事，但私人領域不至於影響選情，周柏吟是非常優秀人才也未婚，嘉郡擔任立委也很稱職，現在婚姻自由，男歡女愛、兒女私情算是成就一樁好事。

張麗善說，男女都還未婚，也還沒進入婚姻關係，他們倆都已經年近40歲，處理事情勢必更成熟、深思熟慮，彼此溝通後認為希望進一步發展，對於兩人感情樂觀其成。

對於周柏吟是否會迎娶張嘉郡，張家人會接受他嗎？張麗善表示，周從幫她輔選時，就位辯才無礙、思路清晰，各方面都條件不錯的人才，但兩人何時迸出愛的火花她不清楚，至於未來發展還是樂觀其成。

最後媒體被問到韓國瑜市長最有一些失言風波，包括拋出留學生政策，張麗善表示，很多是斷章取義，都沒有好好聽韓說什麼因而惡意解讀，韓國瑜無論講哪句話，其出發點是建議也許可以這樣做。

張麗善說，韓國瑜未來可能身為國家領導人，有非常多資源跟方向，只要有機會跟意願，任何人都會協助國家人才，很多都是別人斷章取義扭曲韓的意思，且要出國遊學也有條件跟資格限制，並非人人都可以。

雲林縣長張麗善（右一）今天陪同韓國瑜市長夫人李佳芬（左二）出席2020總統立委選...
雲林縣長張麗善（右一）今天陪同韓國瑜市長夫人李佳芬（左二）出席2020總統立委選舉雲林縣婦女後援會成立大會。記者李京昇／攝影
分享

張麗善韓國瑜婚姻2020選舉張嘉郡

相關新聞

12月25日試營運 台南轉運站將在1月6日啟用

2019-10-30 12:05

車禍死傷居六都之冠 議員：許多台南人感到難堪

2019-10-30 11:38

南市府結合工研院辦台日企業商談會 受理報名中

2019-10-30 09:30

「最甜遊客中心」南化甜心派對登場 嘗限定黑糖雞蛋糕

2019-10-30 09:21

台南體育園區 議員批「拼裝區」

2019-10-29 23:49

麻豆交流道 機車引道改善完工

2019-10-29 23:47

嘉市長照中心明年升格2級機關 將有專人服務

2019-10-29 23:42

「國土計畫法」罰則加重 坑殺農民？

2019-10-29 23:27

嘉義水上鐵路不高架 藍綠互槓

2019-10-29 23:24

配合鐵路地下化工程 台南市長榮地下道今起封閉1年

2019-10-29 18:15

國土計畫法農民反彈 「農地只能賤賣」未受利先受害

2019-10-29 18:10

台南藝術節主視覺Logo 爆抄襲英國插畫家5年前作品

2019-10-29 16:29

大林鎮長為清潔隊增員槓翁章梁 翁要求道歉鎮長不從

2019-10-29 16:16

嘉市府因應高齡化社會 將長照中心升格成二級機關

2019-10-29 16:04

虎尾老街這家百年茶莊 獲選6都以外唯一5星商店

2019-10-29 15:53

雲林成立首座「排尿中心」 為老人婦女泌尿健康把關

2019-10-29 14:40

水上鐵路高架化落空！藍營議員圍剿翁章梁 與綠議員互槓

2019-10-29 13:39

展開運動行銷 雲林冠名贊助美津濃排球隊

2019-10-29 13:08

十年有成！台南太康有機專區 11月2日辦「食尚有機採收樂」

2019-10-29 12:00

斜坡衝向高深斷谷 台南體育園區整建缺失待改善

2019-10-29 11:27

民雄航空研發園區5年後營運 翁章梁報告釋政策利多

2019-10-29 10:40

挺辣台妹雲林連線成立 李建忠：立委選舉行有餘力再說

2019-10-22 12:57

暗夜驚魂！ 罕見保育毒蛇環紋赤蛇潛入茶廠嚇壞茶農

2019-10-09 09:52

他用一甲子功力 讓回收老家具變搶手拍賣品

2019-10-05 07:57

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

自爆最痛恨被問「求婚史」 陳佩琪：想也知道沒有

2019-10-29 20:07

大逆轉！中一中116票反對興建公有停車場

2019-10-29 14:13

揮別塞車噩夢！ 國3「大鶯豐德交流道」今通過審議

2019-10-29 18:46

「學姐」黃瀞瑩爆紅 秦慧珠酸：升官比超超音速還快

2019-10-29 16:52

影／埔里微型園區揭幕招商 南投縣府估增逾300個職缺

2019-10-29 15:35

秋冬遊金門正對時 縣府加碼抽60支iPhone手機

2019-10-29 18:49

南迴公路大鳥拓寬段通車了 民眾直呼：好美喔

2019-10-30 10:58

台南主幹道永安橋新建明動工 警籲駕駛人改道減少塞車

2019-10-29 16:29

為燈會拆花博逾億場館？ 建築師盼延續花博價值

2019-10-30 10:23

影／肯定潘孟安會爭取、聲望高 蘇貞昌：不然你來當閣揆

2019-10-29 15:57

又有一批核燃料棒外運？ 基隆港警押車大陣仗

2019-10-30 00:25

領北市府薪水忙黨務？ 「學姐」黃瀞瑩遭質疑

2019-10-30 00:12

虎尾老街這家百年茶莊 獲選6都以外唯一5星商店

2019-10-29 15:53

竹南排水溝驚見「葡萄汁」環保局：工廠累犯水汙法開罰

2019-10-29 16:44

水上鐵路高架化落空！藍營議員圍剿翁章梁 與綠議員互槓

2019-10-29 13:39

台南藝術節主視覺Logo 爆抄襲英國插畫家5年前作品

2019-10-29 16:29

影／蘇花改國道客運未停靠蘇澳轉運站 地方跳腳

2019-10-29 15:30

影／麻豆交流道死亡虎口 機車引道改善完工

2019-10-29 18:21

爭取10幾年了 宜蘭鐵路高架可行性評估終於送交通部審查

2019-10-29 16:31

影／苗栗BC肝篩檢10年有成 苑裡今年採「地毯式」篩檢

2019-10-29 19:14

議員批「關愛之家」超收、紀錄作假 柯文哲鐵色鐵青

2019-10-29 15:07

上公廁是享受還可打卡 墾丁山、海景公廁渾然天成

2019-10-30 08:14

大林鎮長為清潔隊增員槓翁章梁 翁要求道歉鎮長不從

2019-10-29 16:16

抗議埋設瓦斯管線 內埔居民：門前埋炸彈無法接受！

2019-10-29 18:05

視察高齡醫學大樓大歎可惜 蘇貞昌送屏醫重建大紅包

2019-10-29 15:29

每年湧入80萬名遊客的羅東林業園區 森美館招標委外

2019-10-29 13:58

玉山步道撒紙錢清理不易 山友：感覺毛毛的

2019-10-29 23:02

齊柏林空拍照日本驚艷 大阪旅展看見基隆美麗山海

2019-10-30 12:06

「學姐」黃瀞瑩頻輔選惹議 柯文哲：下班去有什麼不對

2019-10-30 10:59

槓上內政部 柯文哲：社會住宅是用蓋的，不是嘴砲的

2019-10-30 10:44

王浩痛批關愛之家超收、紀錄做假 創辦人：議員妖魔化我們

2019-10-29 16:53

為食安把關 台東縣今公布100家優級認證餐飲業者

2019-10-29 19:25

駕駛打瞌睡就「嗡嗡」提醒 新北40輛公車裝警示系統

2019-10-29 18:15

蘇揆：屏醫應重建 議員：亂開支票

2019-10-29 23:17

石斑魚價格直直漲數量大減 金門放流3萬尾復育

2019-10-29 17:39

獨／花博探索館入圍台灣建築獎 評審現勘日險撞拆除日

2019-10-30 11:10

鹿港冬遊好吃又好玩 秒殺幸福小吃宴又來了

2019-10-29 22:16

影／頭份玉寶文創納骨塔爭議 居民赴議會陳情

2019-10-29 20:36

配合鐵路地下化工程 台南市長榮地下道今起封閉1年

2019-10-29 18:15

防公路撞牛憾事再發生 台東推牛隻剪耳標記落實管理

2019-10-29 19:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top