愛將與姪女交往遭爆劈腿 張麗善：現在婚姻自由

雲林縣政府前新聞處長周柏吟被爆料與國民黨立委參選人張嘉郡交往同時劈腿某電視編劇女子，對此，張嘉郡的姑姑、雲林縣長張麗善說，現在婚姻自由，對於兩人感情樂觀其成。

媒體問到會不會擔心影響選情，張麗善說，她今天有透過媒體報導得知此事，但私人領域不至於影響選情，周柏吟是非常優秀人才也未婚，嘉郡擔任立委也很稱職，現在婚姻自由，男歡女愛、兒女私情算是成就一樁好事。

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張麗善說，男女都還未婚，也還沒進入婚姻關係，他們倆都已經年近40歲，處理事情勢必更成熟、深思熟慮，彼此溝通後認為希望進一步發展，對於兩人感情樂觀其成。

對於周柏吟是否會迎娶張嘉郡，張家人會接受他嗎？張麗善表示，周從幫她輔選時，就位辯才無礙、思路清晰，各方面都條件不錯的人才，但兩人何時迸出愛的火花她不清楚，至於未來發展還是樂觀其成。

最後媒體被問到韓國瑜市長最有一些失言風波，包括拋出留學生政策，張麗善表示，很多是斷章取義，都沒有好好聽韓說什麼因而惡意解讀，韓國瑜無論講哪句話，其出發點是建議也許可以這樣做。