台南市議會、社大合作辦展 盼促養蚵友善環境
2019-10-30 12:30
聯合報 記者鄭維真
／台南即時報導
台南市議員許又仁、穎艾達利與台南社大合作「與海共生-友善養蚵促進展」，即日起在議會大廳展出社大連續14年來台南海灘養蚵廢棄物的調查結果，希望市府相關局處能提出改善成果報告及明年預算使用方式，減除養蚵帶來的汙染。
台南養殖棚數超過9千棚，養蚵事業年產值超過5億，養殖方式需要大量的竹棚及保麗龍浮具。台南社大海灘廢棄物監測社前社長林俊成指出，可以理解養蚵業者的辛苦，但在台南海邊撿了14年的垃圾，每年都是同樣的廢蚵棚、保麗龍碎屑滿布沙灘，政府每年都說會研究更友善的養殖方式，「但年復一年，想請問還要我們撿幾年？」
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許又仁說，養殖產業帶來高的經濟產值，但不能一直建立在高汙染的環境成本上，這些養蚵所帶來的後續處理成本，應該要有對策加以解決，而非就由全體市民來負擔，要求漁管所找業者來研究，找出適合蚵民操作且更環保的養殖方式。
穎艾達利表示，海灘廢棄物的減量應從源頭與終結兩端進行處理，目前他正努力協助農業局向農委會爭取研究經費，促成政府進行浮具的研究，希望可研發出符合蚵民實際需求並兼具環保的浮具及蚵棚。
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