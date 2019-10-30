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12月25日試營運 台南轉運站將在1月6日啟用

2019-10-30 12:05聯合報 記者鄭維真／台南即時報導

位在台南公園對面的台南轉運站預計在12月25日到明年1月5日試營運，台南市交通局長王銘德今表示，該轉運站已在9月中完成站體及設備點交給委託業者，目前正進行店舖、國道客運候車大廳、計程車排班區以及停車場室內裝修、設備設置等，1月6日就會啟用。

國民黨台南市議員許至椿今天在議會總質詢指出，有許多市民向他反映台南轉運站已經蓋好，納悶為何還未開放使用，且公園路台南公園側的汽機車格位取消，也讓他們不解。

王銘德說，台南轉運站包括國道客運、市區公車、計程車轉乘功能，估計在12月25日到明年1月5日試營運，為了避免造成公園路的交通動線衝突，停管處才取消公園路台南公園側的9席汽車、31席機車格位，並增設左轉專用道。

交通局表示，台南轉運站開始營運後，將有288席汽車停車位以及394機車停車位開放給大眾使用。目前尚未訂出停車場收費費率。

台南轉運站預計12月25日試營運。圖／本報資料照片
台南轉運站預計12月25日試營運。圖／本報資料照片
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國道客運計程車停車場

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