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「最甜遊客中心」南化甜心派對登場 嘗限定黑糖雞蛋糕

2019-10-30 09:21聯合報 記者吳淑玲／台南即時報導

西拉雅國家風景區管理處連續兩周在南化旅客服務中心舉辦甜心派對。圖/西拉雅風管處提...
西拉雅國家風景區管理處連續兩周在南化旅客服務中心舉辦甜心派對。圖/西拉雅風管處提供
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交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處11月2日及16日兩個周六，南化遊客中心舉辦「南化甜心派對」，現場有甜點城堡氣墊溜滑梯、黑糖DIY、大型糖球裝置、甜心市集及Sweet甜品展，還能吃到限量黑糖雞蛋糕，更安排草地音樂會，歡迎親子同遊。

西拉雅管理處處長許主龍表示，西拉雅南化遊客中心位處於農產果物最豐饒的地區，南化也是全台手工黑糖產量最多的地方，透過活動，打造成「最甜的遊客中心」。

活動現場特別準備了西拉雅專屬造型的黑糖雞蛋糕，香噴噴的雞蛋糕淋上在地手工黑糖，令人食指大動，還有更多在地特產，很適合情侶及親子、好友相聚的甜心野餐派對。

秋天正是出遊的好時節，南化是傳統手工黑糖生產規模最大的地方，也可稱南化為「黑糖的故鄉」，現代人較注重養生，藉由本次活動讓民眾認識傳統手工黑糖對身體的益處。

南化遊客中心有片綠茵盎然的草地，「野餐X音樂「的雙重享受，現場還有消費集點摸彩活動，有上千份好禮讓遊客帶回家。

西拉雅風管處大力推薦南化地區擁有秀立的地理環境，鄰近有台灣獼猴生態保護區、烏山步道、五峯山龍湖寺及南化厚德紫竹寺，更能順道一遊今年相當夯的左鎮化石園區及台南山上花園水道博物館等景點。

活動日期：11／02、11／16

活動時間：10：00-16：00

活動地址：南化遊客中心（臺南市南化區西埔里西埔1-3號）

西拉雅國家風景區管理處連續兩周在南化旅客服務中心舉辦甜心派對。圖/西拉雅風管處提...
西拉雅國家風景區管理處連續兩周在南化旅客服務中心舉辦甜心派對。圖/西拉雅風管處提供
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西拉雅國家風景區管理處連續兩周在南化旅客服務中心舉辦甜心派對。圖/西拉雅風管處提...
西拉雅國家風景區管理處連續兩周在南化旅客服務中心舉辦甜心派對。圖/西拉雅風管處提供
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西拉雅國家風景區管理處連續兩周在南化旅客服務中心舉辦甜心派對。圖/西拉雅風管處提...
西拉雅國家風景區管理處連續兩周在南化旅客服務中心舉辦甜心派對。圖/西拉雅風管處提供
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西拉雅國家風景區管理處連續兩周在南化旅客服務中心舉辦甜心派對，現場品嘗限量黑糖雞...
西拉雅國家風景區管理處連續兩周在南化旅客服務中心舉辦甜心派對，現場品嘗限量黑糖雞蛋糕。圖/西拉雅風管處提供
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