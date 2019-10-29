30個社區30種幸福 雲林社造大會串等你來

2019-10-29 20:19 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡維斌 ／雲林即時報導



2019雲林縣社造嘉年華將於11月10日在虎尾鎮建國1村熱鬧登場，來自雲林30個社區，帶來30種幸福生活，更有巷仔內的私房菜與手作工藝。縣長張麗善表示，文化是從每個社區的巷仔內長出來的，都有獨特的人文特色，透過社造凝聚共識，打造自身幸福家園，歡迎大家來深度體驗雲林的30種幸福。

11月16日口湖成龍濕地「社區藝術市集」，今年改變作法，讓國內外藝術家從年初到年尾接力帶領社區和學生，深度創作，並結合成龍村「藝術季」、「豐收季」、「候鳥季」三大特色的市集展示，歡迎走訪濕地之美。

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文化處長陳璧君說，11月10日社造嘉年華在建國一村開幕，帶大家品嘗社區美食、工藝、影像影錄、紙戲人說故事、社區大戲院等，感受雲林幸福溫暖生活。當天在社造大戲院看一齣齣回憶滿檔、笑中帶淚的劇場，還有精彩布馬陣、駛犁歌；走入「深肚食堂」吃一口阿嬤ㄟ隱藏版料理；佇足「深活工坊」動手玩社區獨門手藝；漫步歷史廊道，聽「深藏不露」的紙戲人說書和「深光繪影」老眷戶講古。

虎尾北溪燒番麥、田頭五色馬鈴薯珍珠奶茶和超文青玫瑰花卷、新光燒肉粽與彈牙茶葉蛋、大埤豐岡道地酸菜飯、鹹菜鴨與水晶餃，古坑大埔筍干控肉飯、水林有機憨吉人氣點心、林內烏塗香脆芋薯條、元長龍岩火雞肉飯、崙背草湖霸王哈密瓜、二崙崙東詔安鹹粥、四湖萡子寮甜蝦乾粽、莿桐蒜麻園養生芝麻糙米糊、有機洛神茶、阿嬤菜圃餅、純天然香蘭糕，還有新住民特色料理。

四湖萡子寮觀賞編織魚網，綁蚵條大賽，戰鬥陀螺、水林老牧童草笛信口吹，虎尾北溪春仔花，搶水籠仔笱DIY，千萬別錯過！「深羅萬象」影像放映所透過專業導演，帶您搭上萡子寮《乘載記憶的竹筏》，感受社區導編有溫度的社區奧斯卡短片。

這項社區深度文化之旅一路從12月1日玩到28日迎接跨年，6條特色路線帶您徜徉田間悠閒、駐足聆聽溪水潺潺、喝一杯總統級國宴咖啡、參與一年一度的蔗糖製程及海口夢幻烏魚季，體驗玩樂認識雲林豐富的物產，感受最樸實人情味。