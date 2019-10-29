親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

30個社區30種幸福 雲林社造大會串等你來

2019-10-29 20:19聯合報 記者蔡維斌／雲林即時報導

2019雲林縣社造嘉年華將於11月10日在虎尾鎮建國1村熱鬧登場，來自雲林30個社區，帶來30種幸福生活，更有巷仔內的私房菜與手作工藝。縣長張麗善表示，文化是從每個社區的巷仔內長出來的，都有獨特的人文特色，透過社造凝聚共識，打造自身幸福家園，歡迎大家來深度體驗雲林的30種幸福。

11月16日口湖成龍濕地「社區藝術市集」，今年改變作法，讓國內外藝術家從年初到年尾接力帶領社區和學生，深度創作，並結合成龍村「藝術季」、「豐收季」、「候鳥季」三大特色的市集展示，歡迎走訪濕地之美。

文化處長陳璧君說，11月10日社造嘉年華在建國一村開幕，帶大家品嘗社區美食、工藝、影像影錄、紙戲人說故事、社區大戲院等，感受雲林幸福溫暖生活。當天在社造大戲院看一齣齣回憶滿檔、笑中帶淚的劇場，還有精彩布馬陣、駛犁歌；走入「深肚食堂」吃一口阿嬤ㄟ隱藏版料理；佇足「深活工坊」動手玩社區獨門手藝；漫步歷史廊道，聽「深藏不露」的紙戲人說書和「深光繪影」老眷戶講古。

虎尾北溪燒番麥、田頭五色馬鈴薯珍珠奶茶和超文青玫瑰花卷、新光燒肉粽與彈牙茶葉蛋、大埤豐岡道地酸菜飯、鹹菜鴨與水晶餃，古坑大埔筍干控肉飯、水林有機憨吉人氣點心、林內烏塗香脆芋薯條、元長龍岩火雞肉飯、崙背草湖霸王哈密瓜、二崙崙東詔安鹹粥、四湖萡子寮甜蝦乾粽、莿桐蒜麻園養生芝麻糙米糊、有機洛神茶、阿嬤菜圃餅、純天然香蘭糕，還有新住民特色料理。

四湖萡子寮觀賞編織魚網，綁蚵條大賽，戰鬥陀螺、水林老牧童草笛信口吹，虎尾北溪春仔花，搶水籠仔笱DIY，千萬別錯過！「深羅萬象」影像放映所透過專業導演，帶您搭上萡子寮《乘載記憶的竹筏》，感受社區導編有溫度的社區奧斯卡短片。

這項社區深度文化之旅一路從12月1日玩到28日迎接跨年，6條特色路線帶您徜徉田間悠閒、駐足聆聽溪水潺潺、喝一杯總統級國宴咖啡、參與一年一度的蔗糖製程及海口夢幻烏魚季，體驗玩樂認識雲林豐富的物產，感受最樸實人情味。

張縣長說，集結30個社區、8個公所等多達50個單位的社造成果展，提供超過2000種美食、工藝體驗，這是雲林歷來最大的社造成果大會串。報名請洽「雲林縣政府文化處」官網，名額有限報名從速！歡迎大家來深度感受雲林的幸福生活。

各社區提供超幸福美食。記者蔡維斌／攝影
各社區提供超幸福美食。記者蔡維斌／攝影
分享
虎尾小旗艦社區將廢輪胎活化再利用形塑成可乘坐重機等裝置藝術。記者蔡維斌／攝影
虎尾小旗艦社區將廢輪胎活化再利用形塑成可乘坐重機等裝置藝術。記者蔡維斌／攝影
分享
各社區提供超幸福美食。記者蔡維斌／攝影
各社區提供超幸福美食。記者蔡維斌／攝影
分享
雲林縣長張麗善帶領縣內30個社區為2019雲林社造嘉年華熱鬧宣傳。記者蔡維斌／攝...
雲林縣長張麗善帶領縣內30個社區為2019雲林社造嘉年華熱鬧宣傳。記者蔡維斌／攝影
分享

濕地

相關新聞

配合鐵路地下化工程 台南市長榮地下道今起封閉1年

2019-10-29 18:15

國土計畫法農民反彈 「農地只能賤賣」未受利先受害

2019-10-29 18:10

大林鎮長為清潔隊增員槓翁章梁 翁要求道歉鎮長不從

2019-10-29 16:16

嘉市府因應高齡化社會 將長照中心升格成二級機關

2019-10-29 16:04

虎尾老街這家百年茶莊 獲選6都以外唯一5星商店

2019-10-29 15:53

雲林成立首座「排尿中心」 為老人婦女泌尿健康把關

2019-10-29 14:40

水上鐵路高架化落空！藍營議員圍剿翁章梁 與綠議員互槓

2019-10-29 13:39

展開運動行銷 雲林冠名贊助美津濃排球隊

2019-10-29 13:08

熱門文章

高市知名一德路周一夜市 違法擺攤多年下月11日熄燈

2019-10-29 13:17

大逆轉！中一中116票反對興建公有停車場

2019-10-29 14:13

「學姐」黃瀞瑩爆紅 秦慧珠酸：升官比超超音速還快

2019-10-29 16:52

新竹市公車開進清大 全新路線83路周五開跑

2019-10-29 13:04

慈濟病房飄麵包香 女兒為臨終母做麵包感動所有人

2019-10-29 10:24

影／肯定潘孟安會爭取、聲望高 蘇貞昌：不然你來當閣揆

2019-10-29 15:57

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top