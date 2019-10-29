為食安把關 台東縣今公布100家優級認證餐飲業者
2019-10-29 19:25
聯合報 記者羅紹平
／台東即時報導
台東縣衛生局為民眾食安把關，9年前開始年年舉辦「餐飲衛生管理分級評核」活動，今天下午2點半舉行優良業者表揚會，今年共有100家餐飲業者獲優級認證，衛生局說，目前全縣共有150餘家餐飲業者獲優級證，民眾與遊客可前往獲認證的餐廳消費，保證吃得安全、衛生。
今天表揚活動由副縣長張志明頒發優級認證證書給獲獎的100家業者，張志明表示，得獎業者用心經營，值得消費者肯定，現代社會有愈來愈多外食族，甚至3餐都在外解決，台東縣是觀光旅遊盛地，食品安全相對的非常重要。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
獲得認證的忠‧日式料理、豐盛茶飲店、丸八酢飯店業者都表示，東西是做給客人吃，做好品管，是業者責任，「自己也會在外餐，當然也希望店家提供的餐點與用餐環境清潔與衛生。」
縣衛生局表示，餐飲衛生管理分級評核針對餐飲業者環境衛生管理、原料及貯存（食材是否低溫貯存、生熟食分開處理、保存期限等)、員工個人衛生管理、廁所衛生管理、業者自主管理五大面向，經評核今年共有觀光旅館、宴席餐廳、速食業、早餐店、飲冰品、夜市攤販、烘焙業等100家業者獲優級認證。
縣衛生局指出，優級餐廳認證標章有效期為2年，全縣持有有效期優級認證的餐飲業者有150餘家，業者名單都公告在縣衛生局官網「食在優良」查詢地圖https://fadenbook.fda.gov.tw/map/MapDefault.aspx
網頁，民眾出外用餐前，可先上網查詢，保證吃得安心與衛生。
留言