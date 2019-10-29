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交通部11月新制上路！物品寄送未包成一件 不受理收寄

為食安把關 台東縣今公布100家優級認證餐飲業者

2019-10-29 19:25聯合報 記者羅紹平／台東即時報導

台東衛生局為民眾食安把關，9年前開始年年舉辦「餐飲衛生管理分級評核」活動，今天下午2點半舉行優良業者表揚會，今年共有100家餐飲業者獲優級認證，衛生局說，目前全縣共有150餘家餐飲業者獲優級證，民眾與遊客可前往獲認證的餐廳消費，保證吃得安全、衛生。

今天表揚活動由副縣長張志明頒發優級認證證書給獲獎的100家業者，張志明表示，得獎業者用心經營，值得消費者肯定，現代社會有愈來愈多外食族，甚至3餐都在外解決，台東縣是觀光旅遊盛地，食品安全相對的非常重要。

獲得認證的忠‧日式料理、豐盛茶飲店、丸八酢飯店業者都表示，東西是做給客人吃，做好品管，是業者責任，「自己也會在外餐，當然也希望店家提供的餐點與用餐環境清潔與衛生。」

縣衛生局表示，餐飲衛生管理分級評核針對餐飲業者環境衛生管理、原料及貯存（食材是否低溫貯存、生熟食分開處理、保存期限等)、員工個人衛生管理、廁所衛生管理、業者自主管理五大面向，經評核今年共有觀光旅館、宴席餐廳、速食業、早餐店、飲冰品、夜市攤販、烘焙業等100家業者獲優級認證。

縣衛生局指出，優級餐廳認證標章有效期為2年，全縣持有有效期優級認證的餐飲業者有150餘家，業者名單都公告在縣衛生局官網「食在優良」查詢地圖https://fadenbook.fda.gov.tw/map/MapDefault.aspx

網頁，民眾出外用餐前，可先上網查詢，保證吃得安心與衛生。

豐盛茶飲店獲得今年縣衛生局餐飲衛生管理分級評核優級認證。記者羅紹平／攝影
豐盛茶飲店獲得今年縣衛生局餐飲衛生管理分級評核優級認證。記者羅紹平／攝影
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丸八酢飯店獲得今年縣衛生局餐飲衛生管理分級評核優級認證。記者羅紹平／攝影
丸八酢飯店獲得今年縣衛生局餐飲衛生管理分級評核優級認證。記者羅紹平／攝影
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忠．日式料理獲得今年縣衛生局餐飲衛生管理分級評核優級認證。記者羅紹平／攝影
忠．日式料理獲得今年縣衛生局餐飲衛生管理分級評核優級認證。記者羅紹平／攝影
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衛生局餐飲業台東

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