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影／麻豆交流道死亡虎口 機車引道改善完工

2019-10-29 18:21聯合報 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市道176線與麻豆交流道南下匝道口，9月間發生重大死亡車禍，直行機車機士遭右轉上高速公路的大貨車，疑視線死角捲入車輪底當場慘死，匝道口亂象引發關切，地方爭取機車引道改善，交通部高工局允諾10月底前完成，已經提前完工，立委郭國文在臉書po文感謝高工局和台南市府在一個月內，從加強照明設施、 路面鋪面改善、 清除阻擋視線之雜草，以及延長漸變車道距離讓用路人增長反應時間等，當時會勘需要改善問題，均已完成施作。

麻豆區公所有關國道1號麻豆交流道機慢車引道路面、排水、照明及雜草整修進度：

一、南、北機車引道路面整修部分，交通部高速公路局南區養護工程分局協助本次AC路面刨鋪整修、繪設標線工作，並於兩側標線每5公尺增設片型標記，已完成。

二、公所轄管範圍辦理排水溝清淤改善及修剪雜草，公所已執行完成。

三、高速公路南下匝道旁機車道由工務局施作路燈以自備桿埋設附掛燈具（40~45公尺1盞）。 北上道路旁尚和休息站南方新生南路218巷增設路燈1盞。於176線上中央分隔島上鐵桿路燈架設1盞400瓦探照燈，照射高速公路北上匝道口旁。總計增加11盞燈，臺南市政府工務局發包施工，辦理中。

四、涵洞部分由工務局申請24小時包燈，台南市政府工務局向台電公司申請新電表，辦理中。

麻豆區埤頭里長李開通表示，機車引道改善後，使用的人明顯增加，繞行機車道約增加一分多鐘，呼籲民眾要多使用，畢竟生命是最珍貴的；另有民眾認為照明還要加強，尤其「涵洞」白天明暗反差更大，白天更需要照明。

至於市道176線道路標線及車道重新配置部分，交通局交通工程科長黃柏表示，中線車道改為機慢車道，並設置車道預告標誌，在路面標字提早導引機慢車匯入中線車道，往高速公路汽車及大型車則走外車道，避免在匝道口產生交織衝突等，允諾45天內改善，目前只剩下「改道標誌」在趕工中。

麻豆警分局長楊慶裕長主張麻豆交流道匝道口銜接市道176線，應比照新營交流道，恢復機車引道專用道，才能治本改善匝道口的汽機車爭道亂象，不過，相關單位日前會勘協商後，地方不贊同採用強制走機車道，警方目前只能加強在路口設置爆閃燈，並在上下班時編排勤務進行交通疏導及逆向違規取締等。

楊慶裕也提醒，麻豆交流道南下出口與東往西的機車引道（往佳里方向），在市道176線交會口車容腹地不足，汽、機車易發生車禍，在未改善前，汽車及大型車駕駛和機車騎士都要特別注意。

麻豆交流道南下出口與東往西的機車引道（往佳里方向），在市道176線交會口車容腹地...
麻豆交流道南下出口與東往西的機車引道（往佳里方向），在市道176線交會口車容腹地不足，警方提醒易出車禍。記者吳淑玲／攝影
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麻豆交流道機慢車引道路面已全部全新舖設完成。記者吳淑玲／攝影
麻豆交流道機慢車引道路面已全部全新舖設完成。記者吳淑玲／攝影
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市道176線道路銜接麻豆交流道南下匝道口，道路標線及車道重新配置，直行機車從中線...
市道176線道路銜接麻豆交流道南下匝道口，道路標線及車道重新配置，直行機車從中線車道，上高速公路汽車及大型車，提前引導到外車道。記者吳淑玲／攝影
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麻豆交流道機慢車引道涵洞照明改善。圖／郭國文服務處提供
麻豆交流道機慢車引道涵洞照明改善。圖／郭國文服務處提供
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車道高速公路車禍

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