配合鐵路地下化工程 台南市長榮地下道今起封閉1年
2019-10-29 18:15
聯合報 記者黃宣翰
／台南即時報導
台南市北區長榮路地下道，因配合鐵路地下化施工需要，今天下午1點起封閉，進行臨時鋼便橋替代道路施工。市警五分局說，封閉施工工期約需12個月完成，地下道兩側迴車道及實踐街平交道不封閉，請用路人改行替代道路。
一、大區域改道建議路線如下：路線1：（往南）長榮路五段—公園路—公園北路—東豐路—長榮路四段。路線2：（往北）長榮路五段—公園路—中華路—開元路—長榮路四段。
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二、局部改道建議路線如下： 改道路線1，實踐街平交道往長榮路方向： 實踐街平交道—北園街87巷151弄—右轉北園街87巷—右轉無名巷 （黃記古早肉包店對面） —左轉長榮路 。改道路線2，實踐街平交道往開元路方向：實踐街平交道—北園街87巷151弄—北園街109巷—右轉北園街—開元路。
改道路線3，實踐街平交道往永康方向：實踐街平交道—北園街87巷151弄—左轉北園街87巷—右轉北園街 —左轉北園街124巷—北園橋往中華路。
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