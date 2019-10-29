黃偉哲組青年事務委員會 徵年輕人參與公共政策
2019-10-29 18:03中央社 台南29日電
台南市政府籌組青年事務委員會，讓青年參與公共政策。市長黃偉哲今天向全國青年招手，凡是18歲至40歲青年都可參加徵選；市府預定選出9名青年代表，11月下旬公布名單。
台南市政府青年事務委員會為任務型編組，由7名專家學者、9名青年代表及市府7名機關首長共同組成，黃偉哲兼任召集人。
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黃偉哲今天向全國青年招手，歡迎踴躍參加市府遴選，11月11日截止，市府預定11月下旬公布青年代表名單。
黃偉哲表示，市府想要做的不是青年政策，而是讓青年參與公共政策，使市府也能融入年輕人意見，決定公共政策。
負責籌組的市府研究發展考核委員會主委趙卿惠說，市府希望和台南有地緣關係的青年報名參加，包括在地人、或正在台南就學或就業的外縣市青年。
目前青年事務委員會成員除了待徵選的青年代表外，專家學者及機關首長都已就位，預定11月下旬召開第一次會議。
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