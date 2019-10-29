台南冷氣冰箱汰換補助又來了 11月1日推出第三期

2019-10-29 16:56 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ／即時報導



受到民眾歡迎反應熱烈的住宅冷氣及冰箱汰換補助又來了，台南市經發局表示，第三期補助，將從11月1日啟動，而與前兩期不同的是為避免額度接近尾聲時，臨櫃辦理可能引發混亂，第三期額度剩下25%時，將會公告改採郵寄申請，請民眾注意。

台南市政府自107年起與經濟部共同合作，積極推動各項節電措施，經濟部核定整體節電計劃經費約5.1億元，預計於109年底完成，其中設備汰換計畫全程總經費約3億8000 萬元。由於第一期、第二期補助計畫啟動後獲得熱烈響應，市府將自今年11月1日起，啟動第三期住宅冷氣及冰箱汰換補助，更加碼推出「家電換新選標章節電抽好禮」活動。

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市長黃偉哲於今日市政會議中表示，對於設備汰換及智慧用電，事實上全民都有很高的期望，希望我們能夠把握這個簡政便民的原則及機會，能夠讓民眾在汰換家電時能夠盡早得到政府的補助費用，也期望經發局能夠落實各項擬訂的補助措施。

經濟發展局郭阿梅局長指出，市府整體節電計畫內容，包含27項節電措施推動，107年以用電不成長為原則，108年、109年以加速設備汰換為目標，另109年與105年比較，期望達到節電率1%的目標。

第三期節能補助，除了將無縫接軌延續第二期計畫之外，也將新增預告機制，於第三期補助額度剩餘25%時公告停止臨櫃受理，全部採郵寄申請以避免臨櫃現場混亂、民眾超時等候，另外透過計畫網站每日公告補助款剩餘額度，郵寄申請並以郵戳為憑，至補助款用罄為止。