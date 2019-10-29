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不分區立委內定名單曝光？ 國民黨回應了

推動產官學科技資源助中小學基礎教育 王定宇號召參與

2019-10-29 16:45聯合報 記者周宗禎／即時報導

立委王定宇下午邀集陸續進駐台南歸仁區「綠能園區」的國家實驗研究院、中央硏究院、工業技術硏究院與成大、交大、長榮等大學與科技業者等單位，在歸仁國家地震中心舉辧「科學城資源如何連結中小學基礎教育論壇」，有近50所台南南關線區、東區中小學校長、家長會代表出席，希望整合各單位廠商，提供附近地區中小學科技器材，協助老師教學、舉辦參訪、科學營隊等活動，培養下一代對科學興趣。

王定宇說，這項計畫構想已久，將由國研院擔任單一窗口，科技企業認養學校，科研機構參與協助，依各校意願舉辦參訪、營隊到協助、配合老師課程規劃，「這是份外的工作，就算立委也不能要求配合」，王定宇說，沒有意願的學校可以不必理會，要參與的他非常感謝。

國研院副院長林清富說，投入高端研究與扎根基礎培育科技人才是國研院成立目的，中小學生是未來國家的希望，歡迎各校參與。

他說，中小學生很多人20、30年後將成為國家中堅，希望透過這樣的活動，讓學童能夠提早接基礎觸科學，更多人未來能成為科技人才，或成為願意支持支援科技發展人士，王定宇多次主動要求政府投入，這不是一般政治人物能想到且願盡力去推動的，「很敬佩王定宇有這樣的遠見」。

推動產官學科技資源助中小學基礎教育，王定宇號召參與。記者周宗禎/攝影
推動產官學科技資源助中小學基礎教育，王定宇號召參與。記者周宗禎/攝影
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推動產官學科技資源助中小學基礎教育，王定宇號召參與。記者周宗禎/攝影
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王定宇認養交大

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