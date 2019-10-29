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台南藝術節主視覺Logo 爆抄襲英國插畫家5年前作品

2019-10-29 16:29聯合報 記者修瑞瑩／即時報導

2019台南藝術節主視覺Logo（左圖）被爆抄襲。英國插畫家Maria-Ines...
2019台南藝術節主視覺Logo（左圖）被爆抄襲。英國插畫家Maria-Ines Gul於2014年在自己的IG上貼出手繪的OK圖樣（右圖）。 圖／台南文化局提供、取自Maria IG
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台南市文化局主辦的台南藝術節活動，傳出主視覺Logo抄襲英國插畫家作品，上周就有人在藝術節粉絲專業留言質疑，當時負責設計的「三人制創工作室」否認抄襲，但檢舉人向原創者查詢後，在個人臉書上公開發文，工作室直到昨天深夜才向文化局坦任抄襲一事。

文化局今天表示，對於抄襲相當遺憾，除緊急把相關的Logo下架外，將向原創者道歉，並依照契約向三人制創提出損害求償。

文化局人員指出，這是台南市第一次與三人制創工作室合作，沒想到就發生抄襲，台南藝術節策展是委託民間策展人辦理，由策展人推薦三人制創工作室，該工作室除了負責設計Logo，並製作海報與手冊，總金額是33萬元。

文化局指出，2019台南藝術節以「看不見的城市」為主題，考量視覺設計專業性，委託曾獲TiBE 臺北國際書展金蝶獎和法國巴黎Poster For Tomorrow國際海報獎之「三人制創工作室」承攬設計。為符應年度主題，工作室以「穿越看不見的城市」為創作構想，指出古台江內海形狀有如大拇指跟食指合為「OK」手勢，佛手以現代化線條和手繪TNAF做為掌紋呈現，設計理念穿越古今、融合現代新舊，傳達藝術節策畫「山線/海線/巷弄」三主線節目之意念及精神。

文化局表示，10月24日於「台南藝術節」臉書粉絲專頁接獲民眾留言訊息，指出藝術節Logo與英國插畫家Maria-Ines Gul作品雷同；因事涉智慧財產權，第一時間即聯繫三人制創工作室進行確認，要求工作室主動提出聲明並與原作者聯繫，以釐清是否有侵權問題，但至10月28日，三人制創工作室仍回覆「尚未取得原作者回應」。

文化局指出，三人制創工作室於10月24日第一次聲明及10月28日與文化局往來信件中，皆堅稱藝術節logo為原創、並無抄襲。為尊重藝術創作，只好先將與設計師確認之結果回覆民眾，並附帶說明本次藝術節設計過程及理念，但同時仍要求設計師必須持續與英國插畫家Maria-Ines Gul聯繫，以徹底釐清可能的侵權疑慮。

一直到昨天傍晚，投訴民眾於個人臉書公開發表文章質疑該設計侵權，文化局再請設計師提出說明；設計師昨天深夜11時終於坦承，並向檢舉人承認錯誤。

文化局表示，即刻起停止使用台南藝術節Logo，並下架官方活動網站及臉書粉絲專頁相關圖示，後續尚未發出之文宣亦不再使用，同時雖然文化局也是受害人，仍主動聯繫英國插畫家Maria-Ines Gul表達遺憾及致歉，並將依契約向三人制創工作室請求損害賠償。

據網路上相關資料顯示，英國插畫家Maria在自己的IG上，2014年時就已畫出OK圖樣，隔年又推出紅色版本，並製作成別針販售。

英國插畫家Maria-Ines Gul於2014年在自己的IG上貼出手繪的OK圖...
英國插畫家Maria-Ines Gul於2014年在自己的IG上貼出手繪的OK圖樣。圖／取自Maria IG
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英國插畫家Maria-Ines Gul在2015年的創作與台南藝術節今年的主視覺...
英國插畫家Maria-Ines Gul在2015年的創作與台南藝術節今年的主視覺Logo雷同。圖／取自Maria官網
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英國插畫家Maria-Ines Gu。圖／取自Maria官網
英國插畫家Maria-Ines Gu。圖／取自Maria官網
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2019台南藝術節主視覺Logo被爆抄襲。圖／台南文化局提供
2019台南藝術節主視覺Logo被爆抄襲。圖／台南文化局提供
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2019台南藝術節主視覺Logo被爆抄襲。圖／台南文化局提供
2019台南藝術節主視覺Logo被爆抄襲。圖／台南文化局提供
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抄襲

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