大林鎮長為清潔隊增員槓翁章梁 翁要求道歉鎮長不從

2019-10-29 16:16 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ／嘉義縣即時報導



嘉義縣大林鎮長簡志偉為申請增加5名清潔隊員未獲縣府同意，臉書貼文譏諷縣長翁章梁是「兒皇帝」嗎？翁章梁（左）上午回應議員許有疆（右）質詢，要求簡志偉刪文道歉，否則採取法律行動。記者魯永明／翻攝 分享 facebook 嘉義縣大林鎮長簡志偉日前向縣府環保局申請增加5名清潔隊員未獲同意，認為縣府刻意刁難，昨天在臉書貼環保局回復函，以及10年前「縣長陳明文」署名公文，譏諷縣長翁章梁是「兒皇帝」嗎？翁章梁上午回應議員許有疆質詢，要求簡志偉刪文道歉，否則採取法律行動。

簡志偉今天再貼文說「縣政府原已同意大林鎮公所新增5名清潔隊員，孰料，去年11月24日選舉後卻又收回；攸關鎮民權益大事，身為鎮長，我責無旁貸。派系扼殺鎮民權益，鎮長怎能悶不吭聲」，附上107年6月11日縣府同意新增清潔隊員5名公文反擊。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

簡昨天貼文說「嘉縣長是兒皇帝嗎？為什麼公所行文給縣府，縣府竟然用「縣長 陳明文」做回覆，坐實「明文規定」是縣內最高指導原則？」。

許有疆針對簡志偉貼文，認為這是公眾事務議題，質針翁章梁，翁說，簡志偉張貼公文是環保局電子公文，不需要蓋縣長戳章，無任何附件，簡志偉套疊陳明文公文戳章，用拍照移花接木方式，發布不實訊息，他要求簡志偉刪文道歉，否則採取法律行動。

昨天縣府發表措詞強硬聲明說，簡鎮長用移花接木方式發布不實訊息，故意製造「假訊息」，令人遺憾並嚴重誤導民眾， 簡鎮長身為行政機關首長，言行動見觀瞻，故意造成各界誤解，有失政治人物風範；對於簡鎮長行為，縣府請簡鎮長立即撤文並道歉，以正視聽，否則將保留法律追訴權。