嘉市府因應高齡化社會 將長照中心升格成二級機關

2019-10-29 16:04 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ／嘉義即時報導



嘉義市府因應高齡化社會，老人福利與照顧需要更專業的主責機構，明年度起將長期照顧管理中心升格成市府二級機關，隸屬衛生局管轄，擁有獨立預算與人事組織，已通過銓敘部審核，市府編列明年度預算為3億6千萬元，提供更好的照顧品質。

市府衛生局指出，市府民國91年時已成立長照中心，但是屬於任務編組，由社會處、衛生局和衛福部的人員支援，過去向中央申請經費，市府需拆成兩個局處的款項，才能撥款給長照中心，但未來長照中心有獨立預算經費，讓行政效率更快速。

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衛生局說，例如過去民眾申請無障礙設施，要透過長照中心向社會處審核，待撥款後可能會拖到半個月，未來長照中心有獨立經費，直接在中心審核，撥款時間最快可縮短再一周內，解決民眾燃眉之急。

市長黃敏惠今年8月時在市務會議通過將長照中心升格成二級機關，位階如文化局轄下的美術館，未來長照中心有一個主任、兩個組長，並設有社工、照專總共26人，專人在中心為民眾服務，中央補助預算97%，其他經費則由市府自籌。

社會處表示，長期照顧的服務範圍相當廣，總計有照顧服務、專業服務、交通接送、喘息服務、無障礙設施改善等22項， 因應家庭不同的需求，提供服務的組織與團隊也相當多，未來長照中心將可專責協助民眾去連結最適合的服務。

例如民眾有長照需求，只需電話撥打1966或直接到長照中心找「照顧管理專員」，照顧管理專員就會前往民眾家中，了解家屬與長輩的狀況，評估核定補助等級後，連結服務單位提供服務。