落枕了怎麼辦？ 物理治療師教你用毛巾1招舒緩

2019-10-29 16:03 聯合報 記者 聯合報 記者 陳玫伶 ／嘉義即時報導



復健科物理治療師鄭翔瑋表示，落枕時，可準備一條毛巾，對折，兩手抓住兩端，靠在頸部協助頭部轉動，每回約做10至15次，一天做三回，減緩症狀。圖／大林慈濟醫院提供 分享 facebook 原來落枕不是成年人的專利！大林慈濟醫院近日遇到7歲吳姓男童落枕的病例，復健科物理治療師鄭翔瑋表示，落枕是由於同一個姿勢維持太久，造成椎間盤壓力不平衡，與頸部肌肉出現保護性收縮所導致，他表示，當落枕時，可運用毛巾舒緩狀況。

吳姓男童的媽媽表示，小朋友可能前一天玩太「嗨」，隔天早上一起床，頭就歪一邊，雖然想把他扳正，但吳姓男童還是因為害怕疼痛，又歪向一邊，家人除了幫他熱敷緩解，也嘗試過民俗療法，過了一個多星期都還沒復原，才來復健科就醫，經過物理治療師兩次治療，已經大幅改善。

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鄭翔瑋表示，落枕可以透過外力，慢慢協助椎間盤的壓力調整回正常，若是在家中要緩解不適，可先準備一條毛巾，對折，兩手抓住兩端，靠在頸部協助頭部轉動，每回約做10至15次，一天做三回，幫助椎間盤復位。

鄭翔瑋指出，椎間盤卡住，需要比較溫和的方式處理，不建議立刻接受拉筋，剛發生落枕時，拉筋會非常不舒服，甚至可能讓症狀惡化，而民俗療法有時操作速度較快，反而讓肌肉呈現保護性反射，會更不舒服，建議最好先就醫。