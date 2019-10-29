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虎尾老街這家百年茶莊 獲選6都以外唯一5星商店

2019-10-29 15:53聯合報 記者蔡維斌／雲林即時報導

虎尾福民老街的百年太原茶莊榮獲五星級名攤認證，鎮長丁學忠等人前往祝賀。記者蔡維斌...
虎尾福民老街的百年太原茶莊榮獲五星級名攤認證，鎮長丁學忠等人前往祝賀。記者蔡維斌／攝影
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雲林縣虎尾鎮福民老街的太原茶莊繼前年榮獲經濟部評選為4星級「樂活名攤認證」，今年更上一層樓，榮獲5星最高殊榮，這也是全國傳統市場19家入選5星商店中，唯一不在6都之內的商家，尤其緊鄰太原茶莊的娜米服飾店也獲選4星商店，兩店「雙喜鄰門」，鎮長丁學忠親往祝賀。

丁學忠說，「樂活名攤認證」是經濟部為全國傳統市場精心策畫整體行銷的機制，主要是為產生名攤示範效益，促進攤商形象，提升傳統市場品質，實施以來帶動全國各傳統市場改革風潮，以往骯髒陰暗的市場獲大幅改善，重返市場的人潮與日俱增，讓傳統市場浴火重生，帶動商機。

鎮代主席林嘉弘、副主席陳樹泉也說，樂活名攤認證越受重視，全國數以萬計攤商積極爭取，可說萬中取一，得來不易，尤其城鄉差距，市場建築遠不及都會區，但攤商靠自己努力與用心經營，讓虎尾一口氣3家商店拿下3、4、5星級認證，足為雲林之光。

在全國名店環伺下，位於福民老街第一零售市場的百年「太原茶莊」老店，脫穎而出奪下全國6都以外，唯一5顆星認證的店家，難能可貴。相鄰的娜米衣櫥服飾店也獲4顆星殊榮。另一家明星百貨也拿下3星。

太原茶莊老闆王元河說，該店創於1927年，長期來建立茶葉安全履歷，價格和產地標示清楚，環境及待客親切都獲高評價，會持續用心持續維護百年老店的商譽。公所農經課長魏嘉宏則說，評比標準除店家經營品質、商品和環境等軟硬設施，公所和商店對市場改革的態度也很重要，這次能3家拔得頭籌是虎尾光榮。

鎮長丁學忠親往祝賀並透露，第一公有零售市場已老舊，公所提報計畫進行耐震評估並爭取經費整修，因受限文資法而暫緩，縣府也已著手辦理歷史建築登錄，未來將透過文資整修，改善購物環境，更讓市場恢復古色古香風貌，打造市中心的特色傳統市集。

虎尾福民老街的百年太原茶莊榮獲五星級名攤認證，相鄰的娜米衣橱服飾店也獲四星認證，...
虎尾福民老街的百年太原茶莊榮獲五星級名攤認證，相鄰的娜米衣橱服飾店也獲四星認證，「雙喜鄰門」鎮長丁學忠等人前往祝賀。記者蔡維斌／攝影
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虎尾福民老街的娜米衣橱服飾店也獲四星認證，鎮長丁學忠等人前往祝賀。記者蔡維斌／攝...
虎尾福民老街的娜米衣橱服飾店也獲四星認證，鎮長丁學忠等人前往祝賀。記者蔡維斌／攝影
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虎尾福民老街的百年太原茶莊榮獲五星級名攤認證，相鄰的娜米衣橱服飾店也獲四星認證，...
虎尾福民老街的百年太原茶莊榮獲五星級名攤認證，相鄰的娜米衣橱服飾店也獲四星認證，「雙喜鄰門」鎮長丁學忠等人前往祝賀。記者蔡維斌／攝影
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虎尾福民老街的百年太原茶莊榮獲五星級名攤認證，鎮長丁學忠等人前往祝賀。記者蔡維斌...
虎尾福民老街的百年太原茶莊榮獲五星級名攤認證，鎮長丁學忠等人前往祝賀。記者蔡維斌／攝影
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虎尾福民老街的第一公有零售市場將修整為古色古香的市場。記者蔡維斌／攝影
虎尾福民老街的第一公有零售市場將修整為古色古香的市場。記者蔡維斌／攝影
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