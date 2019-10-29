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雲林成立首座「排尿中心」 為老人婦女泌尿健康把關

2019-10-29 14:40聯合報 記者蔡維斌／雲林即時報導

隨著人口老化泌尿機能退化，或意外脊椎損傷造成排尿困難、漏尿的人愈來愈多，嚴重影響生活，中國醫藥大學北港附醫院延聘國內泌尿名醫鄒頡龍，結合復健、中醫、營養等科，今天掛牌成立雲林首座「排尿中心」，提供全方位的泌尿醫療服務。

院長吳錫金表示，雲嘉地區人口老化嚴重，占全國第1、2名，雲林老人高達18%，其中普遍都有泌尿機能退化，帶來攝護腺肥大或尿失禁等疾病，所以特延聘台中院本部醫師鄒頡龍到北港駐診，同時跨科合作成立排尿中心，由鄒醫師主導提供完善的泌尿檢查、諮商、復健，為老人、婦女解決泌尿困擾。

本身也是泌尿科醫師的院長吳錫金說，鄒醫師專長在於排尿功能障礙包括攝護腺肥大、攝護腺雷射手術及攝護腺癌，尤其婦女尿失禁、頻尿、膀胱脫垂等治療，為不讓小毛病變成大病，讓泌尿疾病一次性解決，歡迎善用該中心。

北港鎮長蕭永義和代表會主席蔡咏鍀、縣議員黃美蘭受邀為「排尿中心」揭牌，北港詩韻合唱團以一曲感恩的心，表達對醫院為老人婦孺健康把關。

鄒頡龍說，中老年泌尿疾病很普遍，50歲以上男性攝護腺肥大比率約達一半， 80歲以上更達9成，可用藥物控制或手術，尤其攝護腺雷射手術發展迅速，可降低出血風險。高齡婦女膀胱功能退化常有頻尿、漏尿困擾，更有人一咳嗽、打噴嚏就出現應力性尿失禁，可接受微創手術解決尿失禁之苦。

鄒頡龍說，排尿中心特色是提供全方位醫療，包括尿路動力檢查，對排尿症狀精密評估，找出確切病因，對症治療，還提供「整合醫療」除有先進的陰道雷射等微創治療，搭配復健科安排電激或骨盆底肌肉訓練，可大幅改善排尿障礙，該中心更與中醫合作提供中西醫合療，讓民眾有更多治療選項。

吳錫金強調，排尿不順生活就不順，民眾可安心把泌尿健康交給排尿中心。

北港媽祖醫院跨科成立雲林第一座排尿中心，提供全方位的泌尿醫療服務。記者蔡維斌／攝...
北港媽祖醫院跨科成立雲林第一座排尿中心，提供全方位的泌尿醫療服務。記者蔡維斌／攝影
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泌尿醫師鄒頡龍說明排尿中心提供先進的檢查和療程，為民眾解決排尿困難的困境。記者蔡...
泌尿醫師鄒頡龍說明排尿中心提供先進的檢查和療程，為民眾解決排尿困難的困境。記者蔡維斌／攝影
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北港媽祖醫院跨科成立雲林第一座排尿中心，提供全方位的泌尿醫療服務。記者蔡維斌／攝...
北港媽祖醫院跨科成立雲林第一座排尿中心，提供全方位的泌尿醫療服務。記者蔡維斌／攝影
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北港媽祖醫院跨科成立雲林第一座排尿中心，提供全方位的泌尿醫療服務。記者蔡維斌／攝...
北港媽祖醫院跨科成立雲林第一座排尿中心，提供全方位的泌尿醫療服務。記者蔡維斌／攝影
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微創手術北港尿失禁

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