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水上鐵路高架化落空！藍營議員圍剿翁章梁 與綠議員互槓

2019-10-29 13:39聯合報 記者魯永明／嘉義縣即時報導

嘉義縣水上鄉鐵路不高架，交通部以水上車站大平台計畫等方案替代，上午縣長翁章梁議會施政報告結束，遭國民黨議員、立委參選人王啟澧及2名藍營議員圍剿，批翁未爭取高架，替代方案政治凌駕專業，翁說，駐車場(調度場)是不做高架關鍵，綠營議員林緗亭指王啟澧當鄉長未反對，王駁斥是立委陳明文當縣長未反對，雙方拍桌互槓，場面火爆。

水上鐵路高架化成為藍綠陣營總統立委選戰議題 ，立委蔡易餘找交通部長林佳龍到水上為替代方案背書，王啟澧陪韓國瑜到水上爭取高架。翁章梁說，水上替代方案包括水上車站大平台:規畫車站南移至農會舊倉庫區，建構車站大平台，整合鐵路及台1線大眾運輸系統，排除平交道阻隔，解決交通阻塞。

另增闢聯外道路；擴大水上都市計畫:規畫車輛基地區段徵收開發，納入都市計畫擴大整體開發範圍，解決站前倉庫區與廣停用地停車亂象。王啟澧批翁從未表態爭取高架，地方流傳「爽到民進黨，痛苦水上人」，替代方案無法解決交通瓶頸，以效益不佳做放棄高架藉口，調度場與高架是兩回事。

藍營議員李國勝批調度場設水上是「放雞屎」，他要翁帶議員北上爭取高架；議員詹琬蓁說，前縣長張花冠主張縣市高架一次核定分期施工，翁卻不這樣做；翁說，不做高架關鍵是駐車場規畫，造成效益不佳，替代方案可解決交通瓶頸，帶動發展，當初縣府提報高架計畫被交通部退回7次 。

綠營議員黃榮俊及林緗亭指稱，他們都爭取高架，因王啟澧當鄉長未反對調度場，且不到 1公里花百億建高架無效益，林緗亭直指王啟澧當鄉長未反對，王拍桌駁斥是陳明文當縣長未反對，當時未到鄉內辦說明會，是公所科長參加協調，林緗亭拍桌回批「科長是你派的，這樣能解決問題嗎?」，王批林「護航」，林回批王「莫明其妙」；最後議長張明達打圓場喊休息，平息火爆場面。

針對水上鄉鐵路高架化落空，綠營議員林緗亭(右)指國民黨議員王啟澧(左)當鄉長未反...
針對水上鄉鐵路高架化落空，綠營議員林緗亭(右)指國民黨議員王啟澧(左)當鄉長未反對調度場，王駁斥是立委陳明文當縣長未反對，雙方拍桌互槓，場面火爆。記者魯永明／翻攝
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嘉義縣水上鄉鐵路不高架，交通部以水上車站大平台計畫等方案替代，上午縣長翁章梁(左...
嘉義縣水上鄉鐵路不高架，交通部以水上車站大平台計畫等方案替代，上午縣長翁章梁(左)議會施政報告結束，遭國民黨議員、立委參選人王啟澧(右)砲轟。記者魯永明／翻攝
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林緗亭翁章梁陳明文

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