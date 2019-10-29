展開運動行銷 雲林冠名贊助美津濃排球隊
2019-10-29 13:08
聯合報 記者陳雅玲
／雲林縣即時報導
雲林縣縣政府與台灣美津濃公司簽約合作，以冠名贊助方式成立「雲林美津濃排球隊」，未來將透過企業排球聯賽等運動轉播行銷雲林，期許球隊展現高超球技強力出擊，帶動排球運動風氣。
雲林縣教育處副處長林慧蓉表示，雲林縣排球運動興盛，北辰國小女排、橋頭國小男排都是全國賽的常勝軍，去年國中甲級排球聯賽女子組冠軍就是由縣內建國國中勇奪，縣內高中男排大成商工與麥寮高中，皆是全國高中甲組的勁旅。
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雲林縣長張麗善表示，美津濃排球隊目前有7位選手來自雲林，已畢業李明穎、翁煜家、周建宏，在學鄭旭辰、黃正良（大成商工）、黃澄浩及陳錫寬（麥寮高中）皆是現今主力球員，期盼未來雲林排球能夠成為全國強權，並透過賽事轉播行銷雲林。
林慧蓉表示，排球一向是轉播的熱門焦點，藉由現場轉播除展現球員精湛的球技，也讓雲林鄉親、全國球迷目睹雲林縣運動成果，明年亞洲盃女排賽將在雲林縣舉辦，屆時希望球迷能夠到場替中華隊加油。
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