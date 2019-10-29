十年有成！台南太康有機專區 11月2日辦「食尚有機採收樂」

2019-10-29 12:00 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ／台南即時報導



全國第一個由公部門開闢的台南柳營太康有機蔬果農業專區，將在11月2日星期六早上9點起舉辦「食尚有機豐收樂活動」，活動內容有「食農種植採收體驗」，「有機農特產品成果展」，「有機農特產品品嚐」等。

太康有機農業生產合作社理事會主席鄭鴻權說，太康有機農業專區成立至今已10年，來此承租的有機農，胼手胝足辛苦經營已有成果，專區蔬菜產銷班上月更獲選全國優良產銷班，獲市長黃偉哲贈匾表揚。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

鄭鴻權說，農委會每2年舉辦1次全國10大優良產銷班選拔競賽，柳營太康有機農業專區，蔬菜產銷班第2班在全國5千多班的農業產銷班中，一路過關斬將，經過市府、農改場、農委會的評選，脫穎而出，專區內的有機農備感驕傲。

鄭鴻權經營的有機火龍果，更獲得加拿大及香港消費者青睞，訂單逐漸增加，最近都在趕出貨，證明台灣的水果有國際競爭力，希望農委會能重視，加強輔導專區內有機農，讓有機蔬果普及消費者，食得健康。