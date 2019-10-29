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十年有成！台南太康有機專區 11月2日辦「食尚有機採收樂」

2019-10-29 12:00聯合報 記者吳淑玲／台南即時報導

全國第一個由公部門開闢的台南柳營太康有機蔬果農業專區，將在11月2日星期六早上9點起舉辦「食尚有機豐收樂活動」，活動內容有「食農種植採收體驗」，「有機農特產品成果展」，「有機農特產品品嚐」等。

太康有機農業生產合作社理事會主席鄭鴻權說，太康有機農業專區成立至今已10年，來此承租的有機農，胼手胝足辛苦經營已有成果，專區蔬菜產銷班上月更獲選全國優良產銷班，獲市長黃偉哲贈匾表揚。

鄭鴻權說，農委會每2年舉辦1次全國10大優良產銷班選拔競賽，柳營太康有機農業專區，蔬菜產銷班第2班在全國5千多班的農業產銷班中，一路過關斬將，經過市府、農改場、農委會的評選，脫穎而出，專區內的有機農備感驕傲。

鄭鴻權經營的有機火龍果，更獲得加拿大及香港消費者青睞，訂單逐漸增加，最近都在趕出貨，證明台灣的水果有國際競爭力，希望農委會能重視，加強輔導專區內有機農，讓有機蔬果普及消費者，食得健康。

鄭鴻權表示，2日活動是由農委會台南區農業改良場，農委會農糧署南區分署及台南市政府農業局指導舉辦，目的希望鼓勵大家都能採購有機蔬果，食的健康，讓有機栽植普及化。

台南太康有機火龍果正趕出貨，要銷往加拿大和香港。記者吳淑玲／翻攝
台南太康有機火龍果正趕出貨，要銷往加拿大和香港。記者吳淑玲／翻攝
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農委會鄭鴻權食農

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