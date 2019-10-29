民雄航空研發園區5年後營運 翁章梁報告釋政策利多

2019-10-29 10:40 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ／嘉義市即時報導



嘉義縣長翁章梁上午在議會施政報告，宣布開發科技和產業園區重大突破等利多，他說，半年在產業布局有重大突破，包括民雄航空研發園區、馬稠後後期園區、水上鄉南靖農場、中埔鄉公館農場等產業園區開發，都有具體進度和成果。

民雄航空研發園區預定5年後相關設備上線營運，中山科學研究院因應「國機國造」及「國艦國造」政策，擴大相關航空零組件、系統等檢驗、測試設施及研發能量，必須擴大研發規模，經場址勘測，在民雄鄉找到國防部54公頃土地。

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新場址周邊有多所大學，深具研發能量與人才資源優勢，加上大埔美園區、民雄、頭橋、後湖、嘉太工業區等智慧機械、機器人、線性滑軌相關產業供應鏈支援，對航空研發園區發展有加分效果，中科院董事會預計明年購地，5年後上線營運。

馬稠後後期園區343.78公頃與台糖合作開發案，台糖董事會8月29日通過，預計明年2月辦理土地出售及招商，113年完成開發及廠商進駐投產，預計帶來800億元產值、2萬個就業機會，馬稠後後期園區可供生產用地212.42公頃，除精密機械產業，其中90公頃規畫「智慧健康照護科技園區」，將引進輔具製造、醫療器材、生物科技、藥品及老人食衣住行等相關製造業，帶動南台灣智慧健康照護產業發展，作長照教育人力培育與訓練基地。

為吸引台商回流，提供台商設廠用地，經濟部盤點全國台糖可供開發為工業區的土地，縣府爭取水上鄉南靖農場和中埔鄉公館農場，經濟部工業局實地勘察後，已經確定進行開發的作業，未來將提供在地就業機會與促進地方的繁榮。