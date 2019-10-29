親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

軍旅留不住西點「明日領袖」？我西點軍官再傳大退潮

立院三讀通過消防法修正 消防員「退避權」確定入法

民雄航空研發園區5年後營運 翁章梁報告釋政策利多

2019-10-29 10:40聯合報 記者魯永明／嘉義市即時報導

嘉義縣長翁章梁上午在議會施政報告，宣布開發科技和產業園區重大突破等利多，他說，半年在產業布局有重大突破，包括民雄航空研發園區、馬稠後後期園區、水上鄉南靖農場、中埔鄉公館農場等產業園區開發，都有具體進度和成果。

民雄航空研發園區預定5年後相關設備上線營運，中山科學研究院因應「國機國造」及「國艦國造」政策，擴大相關航空零組件、系統等檢驗、測試設施及研發能量，必須擴大研發規模，經場址勘測，在民雄鄉找到國防部54公頃土地。

新場址周邊有多所大學，深具研發能量與人才資源優勢，加上大埔美園區、民雄、頭橋、後湖、嘉太工業區等智慧機械、機器人、線性滑軌相關產業供應鏈支援，對航空研發園區發展有加分效果，中科院董事會預計明年購地，5年後上線營運。

馬稠後後期園區343.78公頃與台糖合作開發案，台糖董事會8月29日通過，預計明年2月辦理土地出售及招商，113年完成開發及廠商進駐投產，預計帶來800億元產值、2萬個就業機會，馬稠後後期園區可供生產用地212.42公頃，除精密機械產業，其中90公頃規畫「智慧健康照護科技園區」，將引進輔具製造、醫療器材、生物科技、藥品及老人食衣住行等相關製造業，帶動南台灣智慧健康照護產業發展，作長照教育人力培育與訓練基地。

為吸引台商回流，提供台商設廠用地，經濟部盤點全國台糖可供開發為工業區的土地，縣府爭取水上鄉南靖農場和中埔鄉公館農場，經濟部工業局實地勘察後，已經確定進行開發的作業，未來將提供在地就業機會與促進地方的繁榮。

翁章梁說，1年來有「和大工業」等10家知名大廠和單位投資與設廠，投資項目有智慧機械、精密產業、航太科技、長照、醫療器材、汽車零件、文化觀光產業和食品業等，總投資金額高達287億。

嘉義縣長翁章梁上午在議會施政報告，宣布開發科技和產業園區重大突破等政策利多。記者...
嘉義縣長翁章梁上午在議會施政報告，宣布開發科技和產業園區重大突破等政策利多。記者魯永明／攝影
分享

翁章梁台商

相關新聞

斜坡衝向高深斷谷 台南體育園區整建缺失待改善

2019-10-29 11:27

黃偉哲：市政中心 任內不會遷址

2019-10-28 23:58

放流水回收阻惡臭 民眾有感

2019-10-28 23:27

增清潔隊員受阻 大林槓上嘉縣府

2019-10-28 23:25

南市生化戰演習 防範蓖麻毒信

2019-10-28 23:22

政府宣導玩新招 大熱天台南路上萬聖節裝扮為這件事

2019-10-28 19:29

嘉縣環保局用錯印章？縣府：是假訊息

2019-10-28 18:00

劉鴻林是木匠之寶 獲登錄為薪傳藝師

2019-10-28 17:47

給貓頭鷹一個家 台糖尖山埤攜手小朋友護生態

2019-10-28 17:00

勞動部全國工科賽 美女師帶學生首次參賽獲車床冠軍

2019-10-28 16:55

味全龍小龍女邀民眾 來嘉看球一日遊

2019-10-28 16:45

全台攤商評比19家五星級 逾四分之一在台南

2019-10-28 15:52

全國車禍救援挑戰賽 台南警義消雙雙獲獎

2019-10-28 15:36

覺醒音樂祭走入歷史 嘉市府提醒刷卡消費者列爭議款

2019-10-28 14:35

太平媽遶境大會香 今晚席開400桌宴請300宮廟

2019-10-28 13:14

台南國中師生集體上吐下瀉 里長聯誼會送日本蘋果加菜

2019-10-28 13:13

高雄病患跨區送醫爭議 南市消防局：就近、適當為原則

2019-10-28 11:04

挺辣台妹雲林連線成立 李建忠：立委選舉行有餘力再說

2019-10-22 12:57

暗夜驚魂！ 罕見保育毒蛇環紋赤蛇潛入茶廠嚇壞茶農

2019-10-09 09:52

他用一甲子功力 讓回收老家具變搶手拍賣品

2019-10-05 07:57

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00

大林鎮長增清潔隊員遭阻？ 環保局回應有誤會

2019-10-28 16:52

黃偉哲宣示：不管4年或8年 雙行政中心不變

2019-10-28 12:09
看更多

熱門文章

育民工家校車卓蘭線放學生鴿子 校方無奈表示也受害

2019-10-28 16:14

高嘉瑜和野生鵝「合照」太有戲 網友高喊：我的老天鵝

2019-10-28 12:41

為什麼基隆人一大早吃「油湯」 他道出和海港城市有關

2019-10-28 15:14

影／放生惹禍？ 基隆潮境保育區外來種龍虎斑入侵

2019-10-28 14:43

花蓮海灘出現大量漂流木 即日起開放撿拾

2019-10-28 13:59

亞洲三項唯一旅遊據點盡在彰化 日本遊客詢問度高

2019-10-28 14:34

違法開挖3328坪農地 新北工務局火速突擊開罰

2019-10-28 17:09

民進黨下架四維八德 台中50校串聯推禮義廉恥

2019-10-28 14:33

環狀線加設隔音罩 侯友宜：可行就做

2019-10-28 12:07

兩岸廣場舞交流辣妹、辣媽尬舞 舞力四射

2019-10-28 18:04

太平媽遶境大會香 今晚席開400桌宴請300宮廟

2019-10-28 13:14

全台攤商評比19家五星級 逾四分之一在台南

2019-10-28 15:52

國強嶺、圓通寺22條步道今拆封條 中和屈公病解除列管

2019-10-28 14:55

州官放火！台中市長盧秀燕痛批：國營事業帶頭汙染

2019-10-29 10:00

竹市南大路與竹蓮街口破管搶修 東區臨時停水8小時

2019-10-28 17:43

嘉縣環保局用錯印章？縣府：是假訊息

2019-10-28 18:00

高市智慧路燈今年加到90組 最大問題竟是電費

2019-10-28 18:25

樹上茶籽也在要偷？農友直呼好誇張

2019-10-28 17:00

味全龍小龍女邀民眾 來嘉看球一日遊

2019-10-28 16:45

投核四重啟反對票？侯友宜：投票沒跟人說過

2019-10-28 16:37

市府轉運站前公車站 下月起24小時科技執法抓違停

2019-10-28 15:55

基隆市橘郡社區公車亭太小改建難產 市府今拍板蓋這裡

2019-10-28 12:19

中華地下道填平工程 預計明年2月動工

2019-10-28 17:10

黃偉哲宣示：不管4年或8年 雙行政中心不變

2019-10-28 12:09

萬華國中活動中心、雙園國小健康樓 登錄歷史建築

2019-10-28 12:39

台中大里衛生所醫師補上了 還有6衛生所缺醫師

2019-10-28 11:59

哪時段易發生車禍？高市既不是清晨也不是夜間…

2019-10-28 15:38

來九份老街必吃美食是啥？ 朱立倫推古早味油蔥粿

2019-10-28 22:12

台南國中師生集體上吐下瀉 里長聯誼會送日本蘋果加菜

2019-10-28 13:13

君鴻酒店員工控訴遭欠資遣費 勞工局允助盡快發放

2019-10-28 13:24

社子島歷史建物今增7處 文化局盼明年啟動修復保存計畫

2019-10-28 14:34

蔥苗價高種的人少 青蔥恐貴到過年

2019-10-29 00:11

高雄市議會舊址閒置 葉匡時：應活化再利用

2019-10-28 13:13

北市府轉運站前公車站違停 24小時監控取締

2019-10-28 23:52

旗山大林廢爐渣案翻版？垃圾掩埋場同樣滲出高鹼汙水

2019-10-28 19:38

勞動部全國工科賽 美女師帶學生首次參賽獲車床冠軍

2019-10-28 16:55

劉鴻林是木匠之寶 獲登錄為薪傳藝師

2019-10-28 17:47

消防救護若送較遠醫院 高市：患者安危家人要自負

2019-10-28 22:17

水庫清淤廢土製紅磚 創造新循環經濟

2019-10-28 18:59

大林鎮長增清潔隊員遭阻？ 環保局回應有誤會

2019-10-28 16:52
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top