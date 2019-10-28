政府宣導玩新招 大熱天台南路上萬聖節裝扮為這件事
2019-10-28 19:29
聯合報 記者修瑞瑩
／即時報導
這幾天騎車在台南街頭，突然有人在路口以萬聖節的造型出現，別以為是哪個賣場打廣告，其實是環保局的機車定檢宣導，由於秋冬進入南部空汙季節，加上萬聖節來臨，環保局才會想出利用這種快閃的方法宣導，昨天一上路果然吸引騎士的注意。
環保局長林淵淙表示，為了擴大宣導機車定檢政策，也因應即將到來的萬聖節，環保局以快閃方式，利用大部分民眾下班時間到重要路口宣導，主要就是提醒機車族群要落實一年一度的機車定檢，並提供汰舊補助獎勵資訊。
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特別的是，此次除安排應景的南瓜、巫婆等造型，連近來最夯的小丑也粉墨登場。昨天在仁德、歸仁區一上場就備受矚目，替宣傳效果加分不少，接下來幾天，選定永康復興路、東區小東路、台南火車站、湯德章紀念公園等快閃宣導。
環保局表示，這次以逗趣的萬聖節裝扮，在下班尖峰時間及車流量大的路口以舉牌方式來走動，利用短暫視覺衝擊效果增加民眾的印象，就是希望藉此傳達機車定檢觀念，一旦未定檢車輛將直接開罰500元，如有久置不堪使用之未定檢車輛，亦請儘速辦理報廢，本市108年度迄今已淘汰近1萬5千輛二行程機車，預估削減PM10 約8公噸、PM2.5 約7公噸，也為秋冬空品不良期間減少污染物排放。
環保局除了提醒民眾機車應定檢外，因應今(108)年是淘汰二行程機車補助最後一年，詳細補助資訊可由 (https://epb3.tnepb.gov.tw/air/tneb/)網站查詢。
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