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嘉縣環保局用錯印章？縣府：是假訊息

2019-10-28 18:00聯合報 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導

嘉義縣大林鎮長簡志偉今天在臉書發布一張嘉義縣環保局公文，公文卻使用前縣長陳明文的用印，並在貼文附上，嘉義縣長翁章梁是兒皇帝嗎？坐實「明文規定」是縣內最高指導原則？等內文敘述，造成網路爭議，縣府表示，這是假訊息，希望簡撤文，不然縣府有可能提告。

嘉義縣政府表示，簡志偉在臉書上貼的這篇公文，是嘉義縣環保局以電子公文的方式發送，且是局函不需蓋縣長戳章，也沒有任何附件，但簡志偉用移花接木的方式發佈不實訊息，故意製造「假訊息」，嚴重誤導民眾。

縣府表示，簡志偉身為一行政機關首長，其一言一行都會影響民眾的看法，對於他這次的行為，縣府希望他立即撤文並道歉，否則將會提告。

簡志偉回應，他近日向環保局提出申請，希望能增加五名清潔隊員，卻被環保局以民國98年時，陳明文擔任嘉義縣長所設立的基準打槍。

簡表示，貼文是還原真相，沒有假消息的問題，他發那張照片是希望凸顯這套基準的時空背景，因為民國98年的基準已經不適用了，除非縣府不承認這套基準是沿用當時的規範，他強調，每個人都有言論自由，他不會道歉也不會撤文，縣府應該要解釋這十年沒有更新的原因。

嘉義縣環保局表示，10月22日發給大林鎮公所的公文是局函，不需用印，並非簡志偉臉...
嘉義縣環保局表示，10月22日發給大林鎮公所的公文是局函，不需用印，並非簡志偉臉書上說的陳明文的用印。記者陳玫伶／翻攝
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嘉義縣大林鎮長簡志偉在臉書發文表示，鎮公所行文給縣府，縣府卻用民國98年，前縣長...
嘉義縣大林鎮長簡志偉在臉書發文表示，鎮公所行文給縣府，縣府卻用民國98年，前縣長陳明文時期的規範回覆，他懷疑是否真的有「明文規定」。記者陳玫伶／翻攝
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嘉義陳明文

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