劉鴻林是木匠之寶 獲登錄為薪傳藝師
2019-10-28 17:47
聯合報 記者蔡維斌
／即時報導
國內知名廟宇「大木師」劉鴻林，出身木工世家，熟稔漢式木造建築技藝，具備施作、繪圖、落篙、指揮調度工班等能力，曾主持建造幾座大廟，更參與無數古蹟建築修復，是國內少有同時擁有文化部大、小木作傳統修復匠師資格的藝師，今獲雲林縣府文化資產審議會登錄為「大木作保存技術者」，文史界均予祝賀。
70歲的劉鴻林，18歲師承叔父劉象學習木工，祖父劉山也是大木師，他說，二戰後，祖父和叔父曾參與國定古蹟笨港水仙宮的修建；他雖習得一身好手藝，卻因木造成本昂貴加上水泥建築崛起，使大木建築蕭條很長時間，直到20多年前政府開始推動古蹟修復，才得以重拾本業，1990年師承祖藝，主持水仙宮2度修復，並先後完成四湖海清宮包公廟及笨港天后宮的新廟建築。
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天后宮和水仙宮資深顧問林永村說，古早的大木師就像建築師，從結構設計到施作一手包辦，劉鴻林古蹟修復作品遍佈全台，獲聘順利完成水仙宮二度修繕；並率木作團隊完成了緊鄰水仙宮的天后宮新建工程，展現了精實的木作功力，大木氣派宏偉，小木則精雕細琢，劉家祖傳3代作品的水仙、天后兩宮毗鄰輝映，別具工藝傳承意義，也見證了劉家工藝薪傳笨港。
成大建築博士蔡侑樺也說，他受文資局委託研究漢式傳統大木作技藝，對於大木如何構築，包括「三川脊」、「假四垂」、「重簷歇山」等複雜的屋頂結構，諸多工法技巧均請教劉鴻林，受益匪淺，認為劉大師乃木作珍寶，於是建議雲林縣府將劉大師登錄為大木作技術保存者，獲文資審議會通過，可喜可賀。
雲林縣文化處長陳璧君表示，劉大師體現了木造寺廟建築不可或缺的傳統技術與薪傳，登錄為大木作技術保存者，實至名歸。
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