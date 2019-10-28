給貓頭鷹一個家 台糖尖山埤攜手小朋友護生態

2019-10-28 17:00 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ／即時報導



給貓頭鷹一個家！台糖尖山埤江南渡假村，攜手當地新山國小師生，參與生態環境教育課程，利用廢棄木材打造出10座領角鴞巢箱，一起為維護貓頭鷹生態保育工作盡心。

位於台南柳營的尖山埤水庫，涵蓋21公頃陸域及76公頃水域，擁有豐富淺山生態資源，台糖尖山埤江南渡假村也涵蓋其中，而 全世界約有134種貓頭鷹，台灣就有12種。領角鴞是位居食物鏈中的高階消費者，尖山埤水庫常出現稀有黃嘴角鴞及領角鴞，尖山埤環境學習中心以整修木屋時汰換廢棄木材，打造出10座領角鴞巢箱，今舉辦「怪獸與牠們的產地」生態環境教育課程。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

新山國小校長郭昇欣今帶領32名師生共同參與生態課程及巢箱彩繪活動，盼為保育領角鴞棲地盡份心力。課程邀請生態專家鄭智軒，以生動有趣互動方式分享淺山生物知識。

尖山埤環境學習中心教育推廣組長胡英傑指出，領角鴞平時睡在樹上，要繁殖時會尋覓適合樹洞，然而森林面積不斷縮減，領角鴞棲地逐漸喪失，天然老樹洞穴已難尋覓。領角鴞繁殖季約在每年11月到隔年4月，巢箱洞口須大於8點5公分以上，只要領角鴞的臉能通過，整個身體就能進到巢箱內居住，期望明年能觀察到領角鴞寶寶露臉的可愛模樣。

學生黃歆捷表示，課程中學到了貓頭鷹如何生活，知道牠們吃些甚麼、住在哪裡，豐富自己的知識；小朋友們也一同幫貓頭鷹的家(巢箱)進行彩繪，完成後師生共同挑選出2座作品，由環教人員帶領學童們將巢箱固定園區樹幹3到5米位置，提供貓頭鷹溫暖舒適的家，尖山埤江南渡假村也致贈1座彩繪巢箱予新山國小作為生態教學用途。