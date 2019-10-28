嘉市議員報告服務成果 凌子楚：今年服務318件

2019-10-28 16:58 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ／嘉義市即時報導



嘉義市議員凌子楚日前宣布投入立委選戰，他今天指出，將人民的小事，當作政府大事，讓政治落實到每天生活，解決問題的成果報告，今年年1月到10月共有318件服務案，在嘉市議會開始前，向市民報告服務成果。

凌子楚說，統計服務案件對應的相關局處，以交通處113件居首，￼占比35%￼，工務處85件，居次，佔比26%￼，環保局23件，教育處20件，建設處19 件和警察局13￼￼件等。

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凌子楚過去用臉書和Line即時處理民眾問題，投入選戰後採取「一日行腳」，直接走進市民家中，有些民眾也會反映市政問題，他也立即與市府聯繫。