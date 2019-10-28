熱血義煮團 前進蓮心園助弱勢
2019-10-28 16:57
聯合報 記者謝進盛
／即時報導
成立已6年的「熱血義煮團」今天動員40人，前往台南後壁蓮心園啟智中心烹煮、義剪，也盼望外界發揮愛心響應助弱勢。
擔任團長的黃春溢表示，該熱血義廚團已辦理六年，今年首次前進台南，集合了義廚師傅、志工，攝影師，義剪師傅等約40人，募集志工贊助11道菜色，提供230份。
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2019年10月21日 - 2019年11月20日
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而義廚們製作的每一道菜，食材都有特定志工或廠商店家分別贊助，結合眾人力量，成就美食大餐，充滿濃濃愛心，現場廚藝飄香愛滿溢。蘿恩髮型翁素珠也率領5位美髮師為院生義剪，整理儀容門面，與會者樂在其中。
蓮心園基金會董事長張田黨表示，熱血義廚團集結眾人力量成為一股洪流，將愛送進社會的角落，愛心令人感動不已。
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