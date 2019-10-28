親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

平均每位股民大賺47.4萬！ 台股現在還能搶進嗎？

勞動部全國工科賽 美女師帶學生首次參賽獲車床冠軍

2019-10-28 16:55聯合報 記者周宗禎／即時報導

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署與友嘉實業集團、虎尾科技大學在台南官田舉辦全國工業類科實作競賽落幕，全國28所高中職54位選手在車銑床技術大PK，新竹高工鄧浩銘首次參賽勇奪車床組冠軍。

鄧浩銘目前就讀新竹高工機械加工三年級，每天都練習至少10小時，日練2組工件，鄧浩銘說，雖然練習時都要長時間站著，也常被鐵屑噴到燙傷，但他不怕辛苦，希望用技術來證明自己，盼未來能以技術升國立科大；指導老師吳慧詩長相甜美學的卻是機械，她笑說，父親是從事機械工作，自己的個性也比較像男生，所以就走這一行，這次是她與學生第一次參賽，拿下冠軍師生都相當開心、感動。

這次比賽結果車床組第一名鄧浩銘、第二名埔里高工陳冠華、第三名磐石高中邱昱豪；模具組第一名為秀水高工陳柏菖、第二名新竹高工范誠鈞、第三名木柵高工李晏綸。

雲嘉南分署自辦訓練科科長曾秋瑾表示，比賽分為車床組與模具組，選手需用各種刀具做出指定的零件，尺寸精準度是勝負的關鍵，競爭相當激烈。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署與友嘉實業集團、虎尾科技大學上週在官田舉辦全國工業類科實作競賽，全國28所高中職共54位選手在車銑床技術大PK，其中新竹高工美女老師吳慧詩帶領高三生鄧浩銘首次參賽，就一舉奪下車床組冠軍，表現亮眼。

主辦單位雲嘉南分署訓練科科長曾秋瑾說，比賽分為車床組與模具組，賽中需用各種刀具做出指定的零件，尺寸精準度是決勝負的關鍵，競爭相當激烈。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，目前機械及模具產業對車銑床人力需求量大，將持續透過競賽及職訓來培育業界人才，訓後可從事模具設計工程師、繪圖技術員、機具操作技術人員、產品打樣技術員等，入門起薪約25K，從事5年若可獨立作業，薪資可達40K以上。

雲嘉南分署上周末辦全國工科賽，吸引28所高中職54位學生參賽。圖／主辦單位提供
雲嘉南分署上周末辦全國工科賽，吸引28所高中職54位學生參賽。圖／主辦單位提供
分享
新竹高工鄧浩銘(右)每天站著日練10小時，老師吳慧詩肯定他的表現。圖／主辦單位提...
新竹高工鄧浩銘(右)每天站著日練10小時，老師吳慧詩肯定他的表現。圖／主辦單位提供
分享
新竹高工老師吳慧詩(中)與學生鄧浩銘(右2)奪冠，雲嘉南分署科長曾秋瑾(右1)、...
新竹高工老師吳慧詩(中)與學生鄧浩銘(右2)奪冠，雲嘉南分署科長曾秋瑾(右1)、友嘉集團總經理許福助(左1)、虎尾科大副校長沈金鐘(左2)頒獎。圖／主辦單位提供
分享

勞動部虎尾科技大學

相關新聞

味全龍小龍女邀民眾 來嘉看球一日遊

2019-10-28 16:45

給貓頭鷹一個家 台糖尖山埤攜手小朋友護生態

2019-10-28 17:00

大林鎮長增清潔隊員遭阻？ 環保局回應有誤會

2019-10-28 16:52

全台攤商評比19家五星級 逾四分之一在台南

2019-10-28 15:52

全國車禍救援挑戰賽 台南警義消雙雙獲獎

2019-10-28 15:36

覺醒音樂祭走入歷史 嘉市府提醒刷卡消費者列爭議款

2019-10-28 14:35

太平媽遶境大會香 今晚席開400桌宴請300宮廟

2019-10-28 13:14

台南國中師生集體上吐下瀉 里長聯誼會送日本蘋果加菜

2019-10-28 13:13

黃偉哲宣示：不管4年或8年 雙行政中心不變

2019-10-28 12:09

高雄病患跨區送醫爭議 南市消防局：就近、適當為原則

2019-10-28 11:04

台南民宿申請合法難 違建頻卡關

2019-10-28 00:02

台南民宿申設範圍 將延伸東、北區

2019-10-27 23:56

南市拚酪農觀光 吃喝玩樂全包

2019-10-27 23:33

小農品牌崛起 鮮乳打口碑戰

2019-10-27 23:31

挑戰人生下半場／南藝大講師馮靖評 空中瑜伽芭蕾 讓她生命翻新

2019-10-27 23:28

聯合盃作文賽 嘉義2千人拚高下

2019-10-27 23:20

照顧雲林口湖弱勢 捐物資、免費配鏡

2019-10-27 23:15

鮮乳市場競爭 柳營小農自創品牌用這招搶出路

2019-10-27 22:11

西拉雅趣飛車成績出爐 20萬元最高獎金是它

2019-10-27 21:52

黃偉哲證實 謝震武之妻將到台南任職美術館副館長

2019-10-27 21:17

台南民宿合法申設範圍將再擴大 多數民宿地點都能納入

2019-10-27 19:30

說故事超過2千小時 她獲得嘉市志工金質獎

2019-10-27 18:34

「龍馬精神」 救國團台南市終身學習中心師生成果展

2019-10-27 16:17

建準慈善基金會助雲林弱勢 口湖750戶每戶發贈1千元

2019-10-27 15:36

雲林第100個長青食堂啟用！有94位長輩共餐

2019-10-27 15:29

影／2千多人周日湧入國中 原來是聯合盃作文大賽

2019-10-27 14:39

西拉雅飛車賽夯 逾萬「黃衫軍」湧入走馬瀨塞爆

2019-10-27 14:28

新港在宅醫療推廣 為就醫困難年長者提供服務

2019-10-27 13:45

熊出沒？6棵香蕉樹遭推倒 嘉義中埔鄉蕉農憂心

2019-10-27 13:16

太平媽祈福馬拉松登場 5千人共襄盛舉

2019-10-27 13:04

2019國際咖啡節 11月9日古坑盛大登場

2019-10-27 11:58

挺辣台妹雲林連線成立 李建忠：立委選舉行有餘力再說

2019-10-22 12:57

暗夜驚魂！ 罕見保育毒蛇環紋赤蛇潛入茶廠嚇壞茶農

2019-10-09 09:52

他用一甲子功力 讓回收老家具變搶手拍賣品

2019-10-05 07:57

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

黃偉哲證實 謝震武之妻將到台南任職美術館副館長

2019-10-27 21:17

彰化縣財政及時雨 王惠美從離岸風電每年挖到4.1億元

2019-10-27 20:21

警員撞斷3根肋骨路跑活動帳棚害的？ 南庄農會被質疑

2019-10-27 19:32

鶯歌永吉公園第三期完工 4600坪8大主題區玩超嗨

2019-10-27 18:39

北上挺柯志恩 謝龍介：沒選上代表板橋鄉親放棄韓國瑜

2019-10-27 17:42

高嘉瑜和野生鵝「合照」太有戲 網友高喊：我的老天鵝

2019-10-28 12:41

鮮乳市場競爭 柳營小農自創品牌用這招搶出路

2019-10-27 22:11

桃警嚴重不足警民比最高 鄭文燦：10億增926警強化治安

2019-10-27 18:28

他嗅到基隆委託行慢慢甦醒 巷弄美食刈堡BAO令人驚豔

2019-10-28 07:43

雙北1280元月票基隆為何不納入？ 他直指就是這原因

2019-10-27 20:44

為什麼基隆人一大早吃「油湯」 他道出和海港城市有關

2019-10-28 15:14

台南民宿合法申設範圍將再擴大 多數民宿地點都能納入

2019-10-27 19:30

影／放生惹禍？ 基隆潮境保育區外來種龍虎斑入侵

2019-10-28 14:43

育民工家校車卓蘭線放學生鴿子 校方無奈表示也受害

2019-10-28 16:14

連獲全國性兩大獎肯定 高雄這個社區「金厲害」

2019-10-27 20:48

環狀線加設隔音罩 侯友宜：可行就做

2019-10-28 12:07

花蓮海灘出現大量漂流木 即日起開放撿拾

2019-10-28 13:59

亞洲三項唯一旅遊據點盡在彰化 日本遊客詢問度高

2019-10-28 14:34

新住民立委林麗蟬組後援會 力挺韓國瑜和立委參選人

2019-10-27 20:58

顧健康！ 無黨團結聯盟主席林炳坤證實自政壇引退

2019-10-27 17:46

民進黨下架四維八德 台中50校串聯推禮義廉恥

2019-10-28 14:33

影／埔里鯉魚潭自力造舟笑料多 空拍慘狀全都錄

2019-10-27 20:49

流浪犬被捕獸夾夾傷 成就人與狗、狗與狗動人故事

2019-10-28 09:20

國中生發行《逐步東行》第6年 色彩紀錄竹東巷弄好驚艷

2019-10-27 18:25

新店安坑高地社區水費太貴！ 議員提方案解決

2019-10-28 11:06

黃偉哲宣示：不管4年或8年 雙行政中心不變

2019-10-28 12:09

國強嶺、圓通寺22條步道今拆封條 中和屈公病解除列管

2019-10-28 14:55

台中大里衛生所醫師補上了 還有6衛生所缺醫師

2019-10-28 11:59

向醫師謝春梅、作家李喬致敬 公館席開53桌

2019-10-28 00:24

高雄病患跨區送醫爭議 南市消防局：就近、適當為原則

2019-10-28 11:04

洪慈庸募款餐會 請林佳龍蔡其昌賣「人生重要物品」

2019-10-27 20:47

桃園農博會今天閉幕 未來場館將轉型為環境教育基地

2019-10-27 20:57

高市解編公設保留地 開發成焦點

2019-10-27 23:14

原住民彩繪列車明天後卸妝 台東鐵道迷今搶拍最後身影

2019-10-27 17:45

太平媽遶境大會香 今晚席開400桌宴請300宮廟

2019-10-28 13:14

市府轉運站前公車站 下月起24小時科技執法抓違停

2019-10-28 15:55

投核四重啟反對票？侯友宜：投票沒跟人說過

2019-10-28 16:37

提倡垃圾分類零廢棄 高雄辦二手家具拍賣跳蚤市集

2019-10-27 22:59

彰化及時雨 風電海上償金每年3億可收20年

2019-10-28 00:32

五股堤防將加高 都計現曙光

2019-10-28 00:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top