勞動部全國工科賽 美女師帶學生首次參賽獲車床冠軍

2019-10-28 16:55 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ／即時報導



勞動部勞動力發展署雲嘉南分署與友嘉實業集團、虎尾科技大學在台南官田舉辦全國工業類科實作競賽落幕，全國28所高中職54位選手在車銑床技術大PK，新竹高工鄧浩銘首次參賽勇奪車床組冠軍。

鄧浩銘目前就讀新竹高工機械加工三年級，每天都練習至少10小時，日練2組工件，鄧浩銘說，雖然練習時都要長時間站著，也常被鐵屑噴到燙傷，但他不怕辛苦，希望用技術來證明自己，盼未來能以技術升國立科大；指導老師吳慧詩長相甜美學的卻是機械，她笑說，父親是從事機械工作，自己的個性也比較像男生，所以就走這一行，這次是她與學生第一次參賽，拿下冠軍師生都相當開心、感動。

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這次比賽結果車床組第一名鄧浩銘、第二名埔里高工陳冠華、第三名磐石高中邱昱豪；模具組第一名為秀水高工陳柏菖、第二名新竹高工范誠鈞、第三名木柵高工李晏綸。

雲嘉南分署自辦訓練科科長曾秋瑾表示，比賽分為車床組與模具組，選手需用各種刀具做出指定的零件，尺寸精準度是勝負的關鍵，競爭相當激烈。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署與友嘉實業集團、虎尾科技大學上週在官田舉辦全國工業類科實作競賽，全國28所高中職共54位選手在車銑床技術大PK，其中新竹高工美女老師吳慧詩帶領高三生鄧浩銘首次參賽，就一舉奪下車床組冠軍，表現亮眼。

主辦單位雲嘉南分署訓練科科長曾秋瑾說，比賽分為車床組與模具組，賽中需用各種刀具做出指定的零件，尺寸精準度是決勝負的關鍵，競爭相當激烈。