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大林鎮長增清潔隊員遭阻？ 環保局回應有誤會

2019-10-28 16:52聯合報 記者陳玫伶／即時報導

大林鎮長簡志偉近日向嘉義縣環保局提出增加5名清潔隊員申請，上周五卻收到環保局以尚未同意新增，以及請大林鎮公所依照民國98年的清潔隊員增設基準增額聘用等回覆，簡志偉一氣之下在臉書貼出公文，並以嘉義縣長是兒皇帝嗎？坐實「明文規定」是縣內最高指導原則？等內文敘述引起爭議。

嘉義縣環保局長張根穆回應，此案件目前環保局並沒有明確表示駁回，他們希望大林鎮公所先提出增加原因及效益分析等詳細說明，才會做後續辦理，因為即使政黨輪替了，需求也會不同，應該以現有的需求做申請，可能鎮長沒向環保局求證，所以有誤解。

大林鎮長簡志偉表示，去年5月24日，前朝大林鎮公所以清潔隊員人力吃緊為由，向嘉義縣環保局提出增額5人申請，因為中坑營區與崎頂營區的兵力，以及南華大學學生、大埔美工業區員工等，保守估計約9000多位人口，雖然戶籍上不是大林鎮的鎮民，但卻是實實在在生活在大林的民眾，垃圾量還是非常可觀。

簡表示，當時嘉義縣環保局已通過申請，鎮公所卻在去年年底選舉後，主動向環保局提出註銷申請，直到他上任發現了這個問題，今年6月鎮公所再以同樣原因向環保局申請，卻被環保局以98年的清潔隊員設置基準打槍，他認為縣政府有派系歧視，所以他才會這麼生氣，在臉書上發文。

簡說，即使縣府不想通過，卻以10年前陳明文擔任嘉義縣長時期的「嘉義縣各鄉鎮市公所清潔隊員增額設置基準」拒絕，覺得不太合理，因為在大埔美工業區建設之後，人口數已跟10年前多很多，垃圾量也不同。

張根穆表示，「嘉義縣各鄉鎮市公所清潔隊員增額設置基準」之所以還是10年前的規定，是因為設置基準是全縣統一的，修正需要經過縣議會同意，且目前嘉義縣人口已變少，如果照簡志偉的說法，清潔隊員反而要減少，不是增加。

清潔隊長陳建宏表示，目前大林鎮的清潔隊員只有26名，排班已非常吃緊，近日又有一位司機值勤時，出車禍脊椎受傷，另一位也是值勤時手骨折，現在清潔隊員都很擔心如果請假會造成其他成員的困擾。

大林鎮長簡志偉表示，近日又有清潔隊員在值勤時車禍受傷，讓人力已經非常吃緊的清潔隊...
大林鎮長簡志偉表示，近日又有清潔隊員在值勤時車禍受傷，讓人力已經非常吃緊的清潔隊不敢再請假，就怕無法排班，造成其他成員困擾。記者陳玫伶／攝影
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大林鎮長簡志偉表示，即使環保局不想通過大林鎮公所的增加清潔隊員申請，也不能拿十年...
大林鎮長簡志偉表示，即使環保局不想通過大林鎮公所的增加清潔隊員申請，也不能拿十年前的規則當理由。記者陳玫伶／攝影
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嘉義縣環保局表示，10月22日發給大林鎮公所的公文是環保局長張根穆的用印，並非簡...
嘉義縣環保局表示，10月22日發給大林鎮公所的公文是環保局長張根穆的用印，並非簡志偉臉書上說的陳明文的用印。記者陳玫伶／翻攝
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環保局向大林鎮公所回應，在尚未同意增加五名清潔隊員前，應該以民國98年的「嘉義縣...
環保局向大林鎮公所回應，在尚未同意增加五名清潔隊員前，應該以民國98年的「嘉義縣各鄉鎮市公所清潔隊員增額設置基準」聘用清潔隊員。記者陳玫伶／攝影
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大林鎮長簡志偉昨天在臉書發文，他表示，環保局用10年前的規範，駁回大林鎮公所增加...
大林鎮長簡志偉昨天在臉書發文，他表示，環保局用10年前的規範，駁回大林鎮公所增加清潔隊員申請。記者陳玫伶／翻攝
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嘉義清潔隊員

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