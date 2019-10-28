大林鎮長增清潔隊員遭阻？ 環保局回應有誤會

2019-10-28 16:52 聯合報 記者 聯合報 記者 陳玫伶 ／即時報導



大林鎮長簡志偉近日向嘉義縣環保局提出增加5名清潔隊員申請，上周五卻收到環保局以尚未同意新增，以及請大林鎮公所依照民國98年的清潔隊員增設基準增額聘用等回覆，簡志偉一氣之下在臉書貼出公文，並以嘉義縣長是兒皇帝嗎？坐實「明文規定」是縣內最高指導原則？等內文敘述引起爭議。

嘉義縣環保局長張根穆回應，此案件目前環保局並沒有明確表示駁回，他們希望大林鎮公所先提出增加原因及效益分析等詳細說明，才會做後續辦理，因為即使政黨輪替了，需求也會不同，應該以現有的需求做申請，可能鎮長沒向環保局求證，所以有誤解。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

大林鎮長簡志偉表示，去年5月24日，前朝大林鎮公所以清潔隊員人力吃緊為由，向嘉義縣環保局提出增額5人申請，因為中坑營區與崎頂營區的兵力，以及南華大學學生、大埔美工業區員工等，保守估計約9000多位人口，雖然戶籍上不是大林鎮的鎮民，但卻是實實在在生活在大林的民眾，垃圾量還是非常可觀。

簡表示，當時嘉義縣環保局已通過申請，鎮公所卻在去年年底選舉後，主動向環保局提出註銷申請，直到他上任發現了這個問題，今年6月鎮公所再以同樣原因向環保局申請，卻被環保局以98年的清潔隊員設置基準打槍，他認為縣政府有派系歧視，所以他才會這麼生氣，在臉書上發文。

簡說，即使縣府不想通過，卻以10年前陳明文擔任嘉義縣長時期的「嘉義縣各鄉鎮市公所清潔隊員增額設置基準」拒絕，覺得不太合理，因為在大埔美工業區建設之後，人口數已跟10年前多很多，垃圾量也不同。

張根穆表示，「嘉義縣各鄉鎮市公所清潔隊員增額設置基準」之所以還是10年前的規定，是因為設置基準是全縣統一的，修正需要經過縣議會同意，且目前嘉義縣人口已變少，如果照簡志偉的說法，清潔隊員反而要減少，不是增加。