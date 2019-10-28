味全龍小龍女邀民眾 來嘉看球一日遊

2019-10-28 16:45 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ／即時報導



嘉義市希望能成為六都之外第一個擁有職棒主場的城市，近期與味全龍隊交流頻繁，味全龍將在11月9日和10日舉辦與澳洲職棒巨人隊的交流賽。市長黃敏惠臉書團隊也邀請龍隊拉拉隊長艾蜜絲，為嘉義市拍攝「來嘉看球一日遊」的影片和平面文宣照片，為球賽暖身。

艾蜜絲是前中華職棒啦啦隊Lamigirls，今年被味全網羅為味全培訓新生代的go beauties小龍女。黃敏惠臉書紀錄她搭乘嘉義市66路光林我嘉線公車，暢遊嘉義市知名景點，留下許多漂亮的照片。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

黃敏惠臉書團隊邀請嘉義市知名婚攝林盈吉拍攝，盛讚艾蜜絲專業的態度和精神，7小時內造訪5個景點的緊湊拍攝，臉上完全沒有失去笑容，不愧是啦啦隊長。

黃敏惠在臉書表示，下火車站右轉就能到嘉義文創園區，持電子票券搭乘市區66線光林我嘉前往嘉義市各景點完全免費，一整天的行程除了看棒球，還能看到最美好的嘉義、留下最精采的回憶。

市府指出，嘉義市11月16、17日還有亞洲還曆長青軟式棒球錦標賽，12月21日到26日則有「諸羅山盃少棒賽」，看球也可遊嘉義。艾蜜斯完整版相簿連結：https://www.facebook.com/pg/1314ichiayi/photos/?tab=album&album_id=2728842937172532