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味全龍小龍女邀民眾 來嘉看球一日遊

2019-10-28 16:45聯合報 記者李承穎／即時報導

嘉義市希望能成為六都之外第一個擁有職棒主場的城市，近期與味全龍隊交流頻繁，味全龍將在11月9日和10日舉辦與澳洲職棒巨人隊的交流賽。市長黃敏惠臉書團隊也邀請龍隊拉拉隊長艾蜜絲，為嘉義市拍攝「來嘉看球一日遊」的影片和平面文宣照片，為球賽暖身。

艾蜜絲是前中華職棒啦啦隊Lamigirls，今年被味全網羅為味全培訓新生代的go beauties小龍女。黃敏惠臉書紀錄她搭乘嘉義市66路光林我嘉線公車，暢遊嘉義市知名景點，留下許多漂亮的照片。

黃敏惠臉書團隊邀請嘉義市知名婚攝林盈吉拍攝，盛讚艾蜜絲專業的態度和精神，7小時內造訪5個景點的緊湊拍攝，臉上完全沒有失去笑容，不愧是啦啦隊長。

黃敏惠在臉書表示，下火車站右轉就能到嘉義文創園區，持電子票券搭乘市區66線光林我嘉前往嘉義市各景點完全免費，一整天的行程除了看棒球，還能看到最美好的嘉義、留下最精采的回憶。

市府指出，嘉義市11月16、17日還有亞洲還曆長青軟式棒球錦標賽，12月21日到26日則有「諸羅山盃少棒賽」，看球也可遊嘉義。艾蜜斯完整版相簿連結：https://www.facebook.com/pg/1314ichiayi/photos/?tab=album&album_id=2728842937172532

黃敏惠臉書團隊邀請龍隊拉拉隊長艾蜜絲為嘉義市拍攝「來嘉看球一日遊」宣傳照。圖／嘉...
黃敏惠臉書團隊邀請龍隊拉拉隊長艾蜜絲為嘉義市拍攝「來嘉看球一日遊」宣傳照。圖／嘉義市府提供
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黃敏惠臉書團隊邀請龍隊拉拉隊長艾蜜絲為嘉義市拍攝「來嘉看球一日遊」宣傳照。圖／嘉...
黃敏惠臉書團隊邀請龍隊拉拉隊長艾蜜絲為嘉義市拍攝「來嘉看球一日遊」宣傳照。圖／嘉義市府提供
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黃敏惠臉書團隊邀請龍隊拉拉隊長艾蜜絲為嘉義市拍攝「來嘉看球一日遊」宣傳照。圖／嘉...
黃敏惠臉書團隊邀請龍隊拉拉隊長艾蜜絲為嘉義市拍攝「來嘉看球一日遊」宣傳照。圖／嘉義市府提供
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味全龍嘉義黃敏惠

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