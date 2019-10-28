1925專線守護生命 雲縣宣導心理健康

2019-10-28 15:36 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ／雲林縣即時報導



雲林縣每十萬人口的自殺死亡率，101年為17.3人居全國第2高，去年自殺死亡率降低至13.5人，全國排名第9名，雲林縣長張麗善等人今天出席心理健康月宣傳會，盼望大家能一起戰勝憂鬱成為珍愛生命守門人。

張麗善說，雲林經過各單位努力，105、106年死亡率都降低許多，分別是13.8及13.20人，全國縣市排名分別是第8名及第11名，連續2年榮獲衛生福利部頒發自殺防治績優縣市。

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今天健康宣傳會在莿桐蒜鄉麻園生活館舉行，活動安排長者與自殺憂鬱團隊及死神拔河，縣長張麗善、副縣長謝淑亞、鄉長林靖焜等上場協助，將繩子繫上紅絲帶，最後戰勝死神象徵保衛生命。

張麗善表示，國內免費24小時安心專線1925提供民眾心理諮詢，衛生局也會與公私部門等網絡合作，在20鄉鎮市提供民眾免費心理諮詢面談、關懷訪視等服務，陪伴民眾度過無助的日子。

她說，自殺是綜合遺傳、心理、社會、文化以及其他危險因子，這些都可以透過克服，自殺是可以預防的，大家只要願意多花點時間，傾聽與陪伴彼此，便能減少許多的憾事發生。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )