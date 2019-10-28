太平媽遶境大會香 今晚席開400桌宴請300宮廟
2019-10-28 13:14
聯合報 記者李京昇
／雲林縣即時報導
雲林太平西螺媽祖太平媽遶境大會香，是地方宗教盛事之一，將於11月2日晚間8點起駕，為期16天會香雲林縣、彰化縣共15鄉鎮市300多座廟宇，西螺福興宮今天6點半將宴請會香宮廟。
今年遶境彰化、雲林2縣大會香，起駕當天晚間將施放10分鐘、橫寬規模達1公里的西螺大橋高空煙火秀，恭送媽祖出城，廟方依例將第一張遶境香條，貼在西螺大橋南端橋頭鐵拱上，宣告通知信眾媽祖鑾轎。
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西螺福興宮董事長楊文鐘表示，除了會香遶境外，還有「2019螺陽迎太平」西螺太平媽祖文化祭系列活動，包括寶寶古禮抓周、寶寶爬行比賽、明華園戲劇總團、太平媽三對三籃球賽等活動。
楊文鐘說，今年太平媽再度指示出巡遶境會香，期間還要打擾途經的各友宮，因此今天也將宴請300多間友宮，席開400桌，代表西螺福興宮董監事會感謝各大宮廟的招待與幫助。
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