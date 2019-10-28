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太平媽遶境大會香 今晚席開400桌宴請300宮廟

2019-10-28 13:14聯合報 記者李京昇／雲林縣即時報導

雲林太平西螺媽祖太平媽遶境大會香，是地方宗教盛事之一，將於11月2日晚間8點起駕，為期16天會香雲林縣、彰化縣共15鄉鎮市300多座廟宇，西螺福興宮今天6點半將宴請會香宮廟。

今年遶境彰化、雲林2縣大會香，起駕當天晚間將施放10分鐘、橫寬規模達1公里的西螺大橋高空煙火秀，恭送媽祖出城，廟方依例將第一張遶境香條，貼在西螺大橋南端橋頭鐵拱上，宣告通知信眾媽祖鑾轎。

西螺福興宮董事長楊文鐘表示，除了會香遶境外，還有「2019螺陽迎太平」西螺太平媽祖文化祭系列活動，包括寶寶古禮抓周、寶寶爬行比賽、明華園戲劇總團、太平媽三對三籃球賽等活動。

楊文鐘說，今年太平媽再度指示出巡遶境會香，期間還要打擾途經的各友宮，因此今天也將宴請300多間友宮，席開400桌，代表西螺福興宮董監事會感謝各大宮廟的招待與幫助。

太平媽遶境大會香將於11月2日晚間8點起駕，西螺福興宮今晚席開400桌宴請300...
太平媽遶境大會香將於11月2日晚間8點起駕，西螺福興宮今晚席開400桌宴請300宮廟，圖為去年盛況。圖／西螺福興宮提供
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太平媽遶境大會香將於11月2日晚間8點起駕，西螺福興宮今晚席開400桌宴請300...
太平媽遶境大會香將於11月2日晚間8點起駕，西螺福興宮今晚席開400桌宴請300宮廟，圖為去年盛況。圖／西螺福興宮提供
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遶境媽祖

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