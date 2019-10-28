台南國中師生集體上吐下瀉 里長聯誼會送日本蘋果加菜
2019-10-28 13:13
聯合報 記者周宗禎
／即時報導
台南市新市國中上周兩百多師生集體出現上吐下瀉症狀，至今已陸續恢復正常，今天只剩一名學生請假。新市區里長聯誼會結合地方力量，今天捐贈七7百多顆進口蘋果給學校，希望幫師生加菜補充營養。校方感謝地方父老大力支持。
身兼新市區里長聯誼會會長的新和里長李富文發起，新市區社區營造委員會與、清保宮、永安宮、中安宮等廟宇大力支持，上午11點多李富文與新市里長、永安宮主委鄭明堂載滿一車青蘋果到校，大營里長廖俊道、大社里長李清發、新市區長譚乃澄等也到學校關心。
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李富文代表將日本青森青蘋果送給學校，校長薛英斌代表接受。李富文表示，會發起送蘋果給學校，主要是感受到事發期間，薛英斌全力善後，對學校投入熱忱讓大家感動，「為了不讓校長孤單，展現地方力挺學校的力量」，發起送蘋果活動，也感謝參與贊助團體，希望學校步入正軌後繼續替地方培養優秀人才。
薛英斌表示，事發後學校全面投入校園環境衛生與安全維護，盡力輔導身體不適學生，校園已步入正軌，今天只剩下一名學生請假，非常感謝地方關心，成為支持學校發展的最大後盾。
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