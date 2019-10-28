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黃偉哲宣示：不管4年或8年 雙行政中心不變

2019-10-28 12:09聯合報 記者修瑞瑩／台南即時報導

台南縣市在民國100年合併升格為直轄市後，新市政中心一直是關注的焦點，前任市長賴清德任內展開新址評選，但黃偉哲上任後卻一直沒有後續動作，黃偉哲今天在市議會總質詢時表示，「不管是4年還是8年，市政中心不會改變」，換言之，等於宣示短期之內都不會公布新市政中心的地點。

台南合併後因為原有縣市的兩處行政中心，分別在南、北兩地，而有在台南的地理中心位置設立新市政中心的構想，各地炒作土地的傳聞，也從未間斷，黃偉哲的宣示可能讓之前希望藉由新市政中心定案繁榮地方或炒作土地的人要失望了。

之前賴清德市長任內透過全民參與，曾選出三個新市政中心的地點， 原本規畫107年11月要公布，但後來因為即將改選市長而叫停，黃偉哲上任後，接受議員質詢時曾提出多個新市政中心的要件，包括由於搬遷新市政中心的經費龐大，如果中央有補助才會考慮，同時現有永華市政中心才使用20年，如果馬上搬遷有浪費之虞。

議員洪玉鳳今天在總質詢中詢問黃偉哲新市政中心的問題，黃表示，新市政中心有需要性，沒有急迫性，因此在他的市長任內，不管是4年還是8年（指可能會連任），都會維持雙行政中心的現況。他同時也重申，如果沒有要搬遷，卻宣布新市政中心的地點，只是助長土地炒作而已。

黃偉哲的說法，等於是宣示如果沒有要搬的打算就不會宣布新行政中心的位置，即使未來有機會選址，因為任內不會搬遷，選址作業也不會太早展開。

台南市長黃偉哲上午在議會接受質詢。記者修瑞瑩／攝影
台南市長黃偉哲上午在議會接受質詢。記者修瑞瑩／攝影
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黃偉哲賴清德

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