高雄病患跨區送醫爭議 南市消防局：就近、適當為原則

2019-10-28 11:04 聯合報 記者 聯合報 記者 黃宣翰 ／台南即時報導



高雄市消防局2名救護員上周拒絕病患家屬跨區送醫的要求，被消防局認定沒同理心，火速調職，引發社會熱議，台南市消防局救護科長謝榮仁今天說，台南市救護人員根據緊急醫療救護法第29條規定，將緊急傷病患送達就近、適當醫院就醫，以台南市較偏遠白河和後壁地區，因鄰近嘉義市，緊急傷病患大多就近跨區送到嘉義市的責任醫院急救，

台南市救護員也曾遇到東山地區病患家屬，以患者就診病歷都在台南市成大醫院為由，要求救護車將病患送到成大，謝榮仁說，救護員以距離太遠婉拒，並解釋如將病患從東山送到台南市北區成大醫院，途中如東山區另有急重症病患待送醫，隔壁分隊又有病患送醫無法支援，反而會影響真正需要救護病患。

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謝榮仁說，根據緊急醫療救護法第29條規定，救護人員應依救災救護指揮中心指示前往現場急救，並將緊急傷病患送達就近適當醫療機構。

台南市消防局救護車去年出勤9萬5310趟次，其中未送醫1萬7469次，比例為18.3%，排擠真正患者所需要的資源，消防局說，救護車和緊急救護資源有限，明年元旦起將針對經常性酒醉路倒無明顯症狀，或是牙痛等濫用救護車者，根據「台南市消防救護車收費執行要點」，採取收費。

根據台南市消防救護車收費標準，基本費5公里內為600-700元。超過5公里，每1公里加收25元，救護技術員(EMT)每名每小時400-500元，另加上過路費和隨車藥品費；如果沒有過路費和隨車藥品費，每趟救護至少收費1400元以上。