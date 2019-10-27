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鮮乳市場競爭 柳營小農自創品牌用這招搶出路

2019-10-27 22:11聯合報 記者謝進盛／即時報導

國內鮮乳市場競爭激烈，台南柳營區一群年輕酪農戶近年來以「柳營鮮乳」、「六甲田莊」等多重自有品牌，打進全聯等重要通路殺出血路，藉由累積口碑效應，爭取消費者青睞。

酪農業界表示，國內鮮乳市場長期由統一、味全、光泉三大乳品公司瓜分大半市場，近年來美式量販店還引進自家品牌鮮乳，除了好口碑，更以低價搶市，讓國內許多自有品牌小農經營更為吃力。

台南市乳牛飼養約2萬5千多頭，佔全國飼養量20％，居全國第三，柳營區所產乳量佔全市50％，是最主要乳源供應區；去年台南市乳量約達8萬公噸，帶來近20億畜牧產值，全國排名第二。

台南市酪農牛乳生產合作社與台灣牧場約8年前有6名酪農戶創業，以自產自銷推出「柳營鮮乳」「六甲田莊」自有品牌，走過創業初期艱辛，逐漸站穩市場，目前已打進全聯門市，業者直言「一步一腳印」，馬虎不得。

「不是靠價格戰，而是長期口碑累積，感謝消費者支持。」台南市酪農牛乳生產合作社理事長黃俊哲說，論資源無法跟大廠相比，不可能打價格戰，只有靠著品質讓消費者信任逐步站穩市場；為此，堅持打著鮮乳「無調整」通過消費者、市場檢驗，同時鮮乳濃純口感贏得消費者信任。

黃俊哲表示，即便慢慢站穩市場，仍戰戰兢兢，對品質完全堅持， 絲毫不妥協。

台南乳牛飼養約2萬5千多頭，居全國第3，柳營區產乳量佔全市50％，居關鍵地位。記...
台南乳牛飼養約2萬5千多頭，居全國第3，柳營區產乳量佔全市50％，居關鍵地位。記者謝進盛／攝影
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國內鮮乳市場競爭激烈，小農自創品牌市場殺出血路。記者謝進盛／攝影
國內鮮乳市場競爭激烈，小農自創品牌市場殺出血路。記者謝進盛／攝影
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