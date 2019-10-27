西拉雅趣飛車成績出爐 20萬元最高獎金是它

2019-10-27 21:52 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ／即時報導



「2019台灣自行車節系列活動-西拉雅趣飛車活動」成績出爐,由「SUPER BANANA」抱走金獎20萬元，羨煞與賽隊伍。

這項賽事由西拉雅國家風景區管理處舉辦，在走馬瀨農場舉行，今年邁入第六屆，吸引48支團隊報名，檢錄結果由40隊「決戰走馬之巔」，競逐45萬總獎金。

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比賽成績出爐，由「SUPER BANANA」以出眾的外型和精巧的工藝擄獲評審團的心，贏得金獎20萬元，充滿F1賽車的流線型設計，突破重重障礙，超高的完成度取得第一名。

銀獎10萬則是由「哇!戰車」獲得，一出場便以恐龍和戰車的表演引起現場民眾歡呼。銅獎7萬元由是「古早味套圈圈」。

評審代表邱惠琳表示，今年得獎隊伍，除創意與風格迥異、各有千秋，在賽事表現也非常亮眼，每一隊幾乎都成功完賽，讓評審們更難取捨。