台南民宿合法申設範圍將再擴大 多數民宿地點都能納入

2019-10-27 19:30 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ／台南即時報導



台南市民宿申請的範圍將再擴大，在原有的雙城區及安平港風貌園區之外，文化局打算將原六區裡的歷史街區再擴大，延申到東區與北區，由於民宿範圍涵蓋歷史街區，歷史街區擴大後，民宿申設範圍也將再擴大，過去市區裡滿布的違法民宿，大致上都可納入合法。

但據了解，台南市民宿從106年開放設以來，至今雙城區內申設成功的民宿約200家，而去年清查違規的日租型套房有約300家，顯示雖然開放雙城區申設，但仍有許多民宿未能合法化。

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市議員洪玉鳳指出，最近有旅館業者向她陳情，指民宿申設範圍要再擴大，未來民宿愈來愈多，將衝擊到旅館業者的生意，不應該一再放寬申設地點，但市府觀光旅遊局對此表示，根據中央統計的資料顯示，遊客到台南8成仍住在旅館而非民宿，民宿只是觀光住宿的一部分，各有喜好的遊客，不相衝突，不論是旅館或民宿，都應該努力提高品質，才能留住客人。

根據民宿管理辦法規定，只有非都市地區才能設立，換言之，只要都市計畫涵蓋範圍都不能申設，台南市府城舊城區的巷弄內有許多老房子，是市區觀光的一大特色，也設立不少民宿，但在初期限於前述規定，全都不合法，讓市府在發展觀光之際，相當尷尬。

經過交通部核准，台南市雙城地區（普羅民遮城及熱蘭遮城）自106年起可設立民宿，主要範圍為中西區及安平區。而台南市可申設範圍則包括歷史街區、安平港風貌園區及觀光地區（指雙城）。

文化局表示，台南市已畫設的歷史街區包括府城、鹽水及新化，目前則希望設立歷史街區的緩衝區，也就是將蛋黃區擴大到蛋白，草案已經擬妥，下周召開公聽會後，將送歷史街區審議委員會審查，最快年底就會公布，包括鐵路以東的府城範圍內的東區及北區、南區一小部分。