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說故事超過2千小時 她獲得嘉市志工金質獎

2019-10-27 18:34聯合報 記者李承穎／即時報導

嘉義市民錢香吟19年前在志航國小晨間故事組擔任「故事媽媽」，每周最開心的事就是進班級說故事，看著小朋友天真無邪的面孔，心裡感覺窩心又甜蜜，也配合學校課程及視力保健專題，與組員們結合戲劇表演宣導，當志工成了她人生最大的快樂，獲得嘉義市108年度績優志願服務人員金質獎。

嘉義市政府今天上午在市府一樓中庭舉辦志工表揚大會，市長黃敏惠說，有些擔任志工是愛孩子，有些人則愛這塊土地，才選擇一直默默奉獻，金、銀和銅質獎的志工要分別要達到2000、1500及1000小時，在沒有薪水下，默默付出令人感動，「志工願意奉獻，是因為有愛」。

銀質獎得主李曉菁在蘭潭國小、國中圖書館擔任志工服務12年，起初想給孩子一個書香環境，後來更注意到學生有沒有禮貌、借什麼書，若孩子借了超齡的書，會找機會關心孩子在想什麼事情，後來還會跟學生保持聯絡。

另名銀質獎的王昌梅在長青園服務12年及長期聖馬爾定醫院擔任志工，她表示，志工就是「無怨無悔的付出」，因此在長青園教導老人珠心算的她，也跟著他們一起表演及種植花草，就是要得到他們的微笑。

社會處表示，嘉義市志願服務獎勵計有57人榮獲金質獎，81人榮獲銀質獎，97人榮獲銅質獎，共計235人得獎，以及108年度社會福利類及綜合類團隊志願服務評鑑績優團隊共13個團隊。志願服務有助於社會融合、終身學習、健康生活及活躍老年，也希望有更多市民共同投入志願服務行列。

嘉義市志工人數目前有11086人，其中高齡志工人數逐年提升，已達3407人，占全市志工人數的30.7%，而投入志願服務的人數亦持續增加中。

今年成立了3組高齡志工團隊，在社區內提供多項服務，另外也有8組在地社區團體加入「花甲食堂─作伙呷百二」老人食堂計畫，多位高齡志工發揮所長進入廚房洗菜、切菜，展現不輸年輕人的活力。

嘉義市志願服務獎勵計有57人榮獲金質獎，81人榮獲銀質獎，97人榮獲銅質獎，共計...
嘉義市志願服務獎勵計有57人榮獲金質獎，81人榮獲銀質獎，97人榮獲銅質獎，共計235人得獎。記者李承穎／攝影
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嘉義市長黃敏惠（中）頒發金質獎給故事媽媽錢香吟（右）。記者李承穎／攝影
嘉義市長黃敏惠（中）頒發金質獎給故事媽媽錢香吟（右）。記者李承穎／攝影
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