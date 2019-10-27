民進黨台南黨部 神農街上邀送愛家扶活動洋溢關愛
2019-10-27 18:30
聯合報 記者修瑞瑩
／即時報導
民進黨台南市黨部下午與禮物販賣機業者合作，邀請家扶中心扶助孩童，一起享受拆禮物的喜悅，並有南台科大學生協助做神農街導覽，度過愉快假日。
今天的送愛到家扶活動在中西區的海安路與神農街口舉辦，除了南台科技大學的師生導覽神農街以外，神農街的店家也響應愛心，神農街「公主病」服飾店的老闆娘將所得全部捐給家扶中心，同在神農街上的「森弄民宿」也贊助飲料讓大家享用。而禮物販賣機業者鶴百貨則提供販賣機讓百餘名家扶孩童拿到免費禮物。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
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鶴百貨執行長陳鶴文表示，鶴百貨是創新的企業，也是充滿愛的企業，於2016年從日本引進台灣第一台禮物販賣機，就是希望把快樂和幸福帶給大家，所以一直想讓所有的小朋友都有機會嘗試，未來還會繼續和其它公益社團合作，舉辦更多的活動，讓社會充滿愛和溫馨。
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