親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

別再誤解 日本搭電扶梯應靜止非空出單側

賀一航過世沈玉琳退出 白冰冰請到他重出江湖！

「自己發財不如一起發財」嘉市推地方創生帶動產業

2019-10-27 18:26聯合報 記者李承穎／即時報導

嘉義市長黃敏惠在臉書貼出「自己發財不如一起發財」的圖文，她說，未來將以地方創生連結產業，讓嘉義市的產業相互連結，未來30年內、台灣將減少300萬人口，六都劃定後的都市競逐日益激烈，嘉義市在少子化浪潮的衝擊之中，必須尋找生存與壯大的契機。

黃敏惠臉書指出，嘉義市已經有很多「地方創生、異業連結、共謀發展」的例子，例如林聰明砂鍋魚頭做得好，帶來的人潮重新點亮二通老街；嘉義麥麵以天然素材打入各地文創精品市場，好寶寶藥膳點心坊使用「麥麵」為食材，在主打健康養生的品味美食中也經營出自己的特色。

她說，自己發財不如一起發財，一家企業的壯大，可以帶動鄰近街道的繁榮，雇傭員工、讓外地的人口流入。一個產品優秀，連帶下游產業、創業者，都能因而得利。地方創生可讓人、產、地相互連結，這些連結能讓年輕人有工作、能創業。

黃敏惠說，未來嘉義市政府將會用一系列地方創生的政策，創造各社區、各行業相互連結。

嘉義市長黃敏惠在臉書貼出「自己發財不如一起發財」的圖文。圖／嘉義市府提供
嘉義市長黃敏惠在臉書貼出「自己發財不如一起發財」的圖文。圖／嘉義市府提供
分享
嘉義市長黃敏惠在臉書貼出「自己發財不如一起發財」的圖文。圖／嘉義市府提供
嘉義市長黃敏惠在臉書貼出「自己發財不如一起發財」的圖文。圖／嘉義市府提供
分享
嘉義市長黃敏惠在臉書貼出「自己發財不如一起發財」的圖文。圖／嘉義市府提供
嘉義市長黃敏惠在臉書貼出「自己發財不如一起發財」的圖文。圖／嘉義市府提供
分享

嘉義黃敏惠創業

相關新聞

說故事超過2千小時 她獲得嘉市志工金質獎

2019-10-27 18:34

「龍馬精神」 救國團台南市終身學習中心師生成果展

2019-10-27 16:17

雲林第100個長青食堂啟用！有94位長輩共餐

2019-10-27 15:29

影／2千多人周日湧入國中 原來是聯合盃作文大賽

2019-10-27 14:39

西拉雅飛車賽夯 逾萬「黃衫軍」湧入走馬瀨塞爆

2019-10-27 14:28

新港在宅醫療推廣 為就醫困難年長者提供服務

2019-10-27 13:45

熊出沒？6棵香蕉樹遭推倒 嘉義中埔鄉蕉農憂心

2019-10-27 13:16

太平媽祈福馬拉松登場 5千人共襄盛舉

2019-10-27 13:04

2019國際咖啡節 11月9日古坑盛大登場

2019-10-27 11:58

台南柳營牛奶節登場 柳營鮮乳闖出口碑

2019-10-27 11:21

嘉縣5鄉鎮幸福巴士 僅六腳上路

2019-10-27 00:20

偏鄉巴士／學者：檢討現行路線 增發車頻率

2019-10-27 00:19

嘉義安納家園落成 供30弱勢床位

2019-10-27 00:12

太平媽下周起駕 煙火秀伴出城

2019-10-27 00:08

全國環保志工群英會雲林登場 回收物裝扮

2019-10-26 23:55

荷蘭10歲童眼中台灣最漂亮城市 荷蘭建築師中肯的建議

2019-10-26 23:29

西洋鬼本地鬼相遇 城隍萬聖百鬼夜行踩街嘉年華

2019-10-26 22:19

影／台南灣裡商圈踩街遊行 「黑人牙膏」也來湊一腳

2019-10-26 17:04

嘉義人快看！企業月薪100K徵才 僅1人來投履歷

2019-10-26 17:02

影／出席平安鹽祭 林佳龍：打造台61為世界級觀光路線

2019-10-26 16:33

慶祝一百周年 麥寮鄉農會邀鄉親品嘗在地料理

2019-10-26 16:11

緬懷王永慶、王永在 台塑新港廠3000人環保健行

2019-10-26 15:33

太平媽祖下周六起駕 西螺大橋高空煙火送媽祖

2019-10-26 13:21

全國環保志工群英會 資源回收造型超吸睛

2019-10-26 13:02

挺辣台妹雲林連線成立 李建忠：立委選舉行有餘力再說

2019-10-22 12:57

暗夜驚魂！ 罕見保育毒蛇環紋赤蛇潛入茶廠嚇壞茶農

2019-10-09 09:52

他用一甲子功力 讓回收老家具變搶手拍賣品

2019-10-05 07:57

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

盧秀燕留不住 謝震武太太李月娥辭中市府顧問

2019-10-27 12:47

你沒看錯！美國武器級大砲 3千萬買來打椪柑

2019-10-27 08:00

花蓮議員補選 無黨田韻馨擊敗國民黨對手勝出

2019-10-26 19:59

影／夕陽餘暉中 通霄2號機大煙囪轟然傾倒

2019-10-26 22:44

館長發文感謝台中警 蔡其昌留言歡迎來台中創就業機會

2019-10-26 20:52

厚切牛肉麵「呷好逗相報」 瑞芳珍廚房只掛面小招牌

2019-10-27 09:11

波多野結衣帶2新女優來台 粉絲嗨翻

2019-10-26 20:37

庶民起義新竹場 竹蓮寺前挺韓人氣強強滾

2019-10-26 21:33

拱天宮籌建千、順將軍雕像 黑面二媽出巡衝撞找方位

2019-10-26 20:39

點亮淡水禮拜堂超美！ 特殊照明保護古蹟環境

2019-10-26 19:22

荷蘭10歲童眼中台灣最漂亮城市 荷蘭建築師中肯的建議

2019-10-26 23:29

台北市明星學區戶籍月租3000元 議員：我大開眼界

2019-10-26 19:58

金門烈嶼芋頭季人氣強強滾 連金溥聰都慕名而來

2019-10-26 19:21

誰說高雄經濟不佳？依然有人到高雄來投資!

2019-10-26 22:58

王金平告別國會 高市立委參選人黃韻涵被視為接棒者

2019-10-26 22:44

全台首座腦麻庇護莊園 園內歡喜動工、園外激情抗議

2019-10-26 20:12

金門太武山軍人公墓首度辦法會 山東饅頭、辣椒醬上桌

2019-10-26 21:15

後浦搞什麼鬼？楊鎮浯、李誠智搞怪變裝大鬧金城

2019-10-26 22:15

林智堅變身胡迪警長 率市民狂歡搗蛋

2019-10-26 19:24

萬巒豬腳節 吃美食摸黃金

2019-10-26 23:52

快來看！衛武營老舊社區當畫布 變身彩繪村

2019-10-27 07:25

影／觀賞夢湖時機曝光 地主私下透露這時候來最美

2019-10-27 10:02

他行醫守護75年 他獲行政院文化獎…地方辦桌致敬

2019-10-27 08:00

江啟臣、謝龍介合體開直播 不用「講」的改用「唱」

2019-10-26 20:00

熊出沒？6棵香蕉樹遭推倒 嘉義中埔鄉蕉農憂心

2019-10-27 13:16

王世堅萬聖節拿出鬼娃恰吉 對吳怡農喊「你農我農」

2019-10-26 19:23

韓國瑜下周狂掃彰化2天 羅文嘉今天先來拉票批家族政治

2019-10-26 20:50

西洋鬼本地鬼相遇 城隍萬聖百鬼夜行踩街嘉年華

2019-10-26 22:19

吸睛辣妹一起來搞怪 張瀚天搞怪萬聖派對樂翻了

2019-10-26 20:37

北市百貨周年慶彈性禁左轉 民怨看不懂何時管制

2019-10-27 10:53

社區空間改造再利用成亮點 台南綠社區培力增兩據點

2019-10-26 19:59

太強大萬聖節裝扮 小朋友變身夾娃娃機和醬油瓶

2019-10-27 10:28

中市後巷接管美化 看魚兒洄流

2019-10-26 23:49

影／這兄弟二胡拉流行曲涼涼、小蘋果 陳菊稱讚好聽

2019-10-26 20:38

基隆釣到白錢鰻 網友：像白蛇

2019-10-26 23:26

北上挺柯志恩 謝龍介：沒選上代表板橋鄉親放棄韓國瑜

2019-10-27 17:42

陳泓維桃園選立委 酸陳根德老一代、批鄭運鵬空降

2019-10-26 20:09

「這溪無魚，別溪釣」 台中梧棲頂寮海俗諺電子書出書

2019-10-27 15:50

西拉雅飛車賽夯 逾萬「黃衫軍」湧入走馬瀨塞爆

2019-10-27 14:28

霧社事件89周年追思 莫那魯道外孫女獻聲唱古調

2019-10-27 14:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top