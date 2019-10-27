「自己發財不如一起發財」嘉市推地方創生帶動產業

2019-10-27 18:26 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ／即時報導



嘉義市長黃敏惠在臉書貼出「自己發財不如一起發財」的圖文，她說，未來將以地方創生連結產業，讓嘉義市的產業相互連結，未來30年內、台灣將減少300萬人口，六都劃定後的都市競逐日益激烈，嘉義市在少子化浪潮的衝擊之中，必須尋找生存與壯大的契機。

黃敏惠臉書指出，嘉義市已經有很多「地方創生、異業連結、共謀發展」的例子，例如林聰明砂鍋魚頭做得好，帶來的人潮重新點亮二通老街；嘉義麥麵以天然素材打入各地文創精品市場，好寶寶藥膳點心坊使用「麥麵」為食材，在主打健康養生的品味美食中也經營出自己的特色。

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她說，自己發財不如一起發財，一家企業的壯大，可以帶動鄰近街道的繁榮，雇傭員工、讓外地的人口流入。一個產品優秀，連帶下游產業、創業者，都能因而得利。地方創生可讓人、產、地相互連結，這些連結能讓年輕人有工作、能創業。