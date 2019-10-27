「龍馬精神」 救國團台南市終身學習中心師生成果展
2019-10-27 16:17
聯合報 記者黃宣翰
／台南即時報導
救國團台南市終身學習中心師生，今天在台南文化中心假日廣場舉辦成果展，除了大鼓班表演精彩的擊鼓外，還有敦煌舞學員演出動人舞蹈，書法名家王錫圭現場揮毫，都吸引大批民眾觀賞。
為歡慶救國團成立67周年，救國團台南市終身學習中心師生，今天下午3點至5點30分在台南文化中心假日廣場舉辦108年度「學習有活力，生活更亮麗」師生成果展，內容包括動態演出、靜態聯展、體驗課程、義賣、有獎徵答等活動。
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2019年10月21日 - 2019年11月20日
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師生粉墨登場，展現豐碩的學習成果，不論是熱血的太鼓表演、魅力四射的韓國MV熱舞、美妙的二胡及陶笛音樂演出、異國風情的寶萊塢舞蹈等，還是課程體驗區的美髮義剪、經絡推拿、書法揮毫、手作彩繪、凝膠指甲等，都受到觀眾熱烈歡迎。
台南市救國團終身學習中心說，人生是永不間斷的學習旅程，學習有活力，生活更亮麗，讓台南市救國團終身學習中心伴您一同學習、成長，洽詢專線：06-2678039或上台南市救國團網站http://tnctc.cyc.org.tw瀏覽。
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