建準慈善基金會助雲林弱勢 口湖750戶每戶發贈1千元
2019-10-27 15:36
聯合報 記者李京昇
／雲林縣即時報導
建準慈善基金會今天到口湖鄉公所前廣場舉辦勵志關懷活動，發送給全鄉750戶低收、中低收入戶、單親等弱勢家庭，每戶現金1千元、5公斤白米及勵志書，盼讓弱勢家庭因此得到溫暖和關懷。
建準電機工業是全球產量最大的微型風扇馬達製造供應商之一，董事長洪銀樹與麒夫人洪陳富英在12年前成立建準慈善基金會投入社會關懷活動，多年來行善跨足屏東、高雄、台南、嘉義、雲林等30多個鄉鎮。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
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■ 活動贈品
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洪銀樹說，建準基金會不間斷地舉辦慈善勵志關懷活動，也推動「了凡四訓」勵志書的讀書計畫，期盼藉由了凡四訓的鼓勵，讓經濟弱勢的個人或家庭，在困境中能秉持正向思考、積極面對的態度。
口湖鄉長林哲凌表示，感謝建準基金會的熱心布施義舉，社會扶助工作需要拋磚引玉，被更多人關心與看見，對弱勢家庭的生活困境，即時伸出援手，就可以挽救一個家庭。
因此鄉公所努力連結各方社會資源，透過集合眾人的力量，將資源最有效的運用，協助弱勢家庭度過生活困境，對於行動不便的弱勢家戶，也請各村幹事將物資親送到家。
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