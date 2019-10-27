親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

美國德州農工大學驚傳槍擊 至少20人傷

反送中示威者占道架路障 港警舉黑旗射催淚彈驅散

建準慈善基金會助雲林弱勢 口湖750戶每戶發贈1千元

2019-10-27 15:36聯合報 記者李京昇／雲林縣即時報導

建準慈善基金會今天到口湖鄉公所前廣場舉辦勵志關懷活動，發送給全鄉750戶低收、中低收入戶、單親等弱勢家庭，每戶現金1千元、5公斤白米及勵志書，盼讓弱勢家庭因此得到溫暖和關懷。

建準電機工業是全球產量最大的微型風扇馬達製造供應商之一，董事長洪銀樹與麒夫人洪陳富英在12年前成立建準慈善基金會投入社會關懷活動，多年來行善跨足屏東、高雄、台南、嘉義、雲林等30多個鄉鎮。

洪銀樹說，建準基金會不間斷地舉辦慈善勵志關懷活動，也推動「了凡四訓」勵志書的讀書計畫，期盼藉由了凡四訓的鼓勵，讓經濟弱勢的個人或家庭，在困境中能秉持正向思考、積極面對的態度。

口湖鄉長林哲凌表示，感謝建準基金會的熱心布施義舉，社會扶助工作需要拋磚引玉，被更多人關心與看見，對弱勢家庭的生活困境，即時伸出援手，就可以挽救一個家庭。

因此鄉公所努力連結各方社會資源，透過集合眾人的力量，將資源最有效的運用，協助弱勢家庭度過生活困境，對於行動不便的弱勢家戶，也請各村幹事將物資親送到家。

建準慈善基金會今天到口湖鄉公所前廣場舉辦勵志關懷活動，發送給全鄉750戶低收、中...
建準慈善基金會今天到口湖鄉公所前廣場舉辦勵志關懷活動，發送給全鄉750戶低收、中低收入戶、單親等弱勢家庭，每戶現金1千元、5公斤白米及勵志書。圖／口湖鄉公所提供
分享
建準慈善基金會今天到口湖鄉公所前廣場舉辦勵志關懷活動，發送給全鄉750戶低收、中...
建準慈善基金會今天到口湖鄉公所前廣場舉辦勵志關懷活動，發送給全鄉750戶低收、中低收入戶、單親等弱勢家庭，每戶現金1千元、5公斤白米及勵志書。圖／口湖鄉公所提供
分享

弱勢家庭口湖鄉屏東

相關新聞

「龍馬精神」 救國團台南市終身學習中心師生成果展

2019-10-27 16:17

雲林第100個長青食堂啟用！有94位長輩共餐

2019-10-27 15:29

影／2千多人周日湧入國中 原來是聯合盃作文大賽

2019-10-27 14:39

西拉雅飛車賽夯 逾萬「黃衫軍」湧入走馬瀨塞爆

2019-10-27 14:28

新港在宅醫療推廣 為就醫困難年長者提供服務

2019-10-27 13:45

熊出沒？6棵香蕉樹遭推倒 嘉義中埔鄉蕉農憂心

2019-10-27 13:16

太平媽祈福馬拉松登場 5千人共襄盛舉

2019-10-27 13:04

2019國際咖啡節 11月9日古坑盛大登場

2019-10-27 11:58

台南柳營牛奶節登場 柳營鮮乳闖出口碑

2019-10-27 11:21

嘉縣5鄉鎮幸福巴士 僅六腳上路

2019-10-27 00:20

偏鄉巴士／學者：檢討現行路線 增發車頻率

2019-10-27 00:19

嘉義安納家園落成 供30弱勢床位

2019-10-27 00:12

太平媽下周起駕 煙火秀伴出城

2019-10-27 00:08

全國環保志工群英會雲林登場 回收物裝扮

2019-10-26 23:55

荷蘭10歲童眼中台灣最漂亮城市 荷蘭建築師中肯的建議

2019-10-26 23:29

西洋鬼本地鬼相遇 城隍萬聖百鬼夜行踩街嘉年華

2019-10-26 22:19

影／台南灣裡商圈踩街遊行 「黑人牙膏」也來湊一腳

2019-10-26 17:04

嘉義人快看！企業月薪100K徵才 僅1人來投履歷

2019-10-26 17:02

影／出席平安鹽祭 林佳龍：打造台61為世界級觀光路線

2019-10-26 16:33

慶祝一百周年 麥寮鄉農會邀鄉親品嘗在地料理

2019-10-26 16:11

緬懷王永慶、王永在 台塑新港廠3000人環保健行

2019-10-26 15:33

太平媽祖下周六起駕 西螺大橋高空煙火送媽祖

2019-10-26 13:21

全國環保志工群英會 資源回收造型超吸睛

2019-10-26 13:02

挺辣台妹雲林連線成立 李建忠：立委選舉行有餘力再說

2019-10-22 12:57

暗夜驚魂！ 罕見保育毒蛇環紋赤蛇潛入茶廠嚇壞茶農

2019-10-09 09:52

他用一甲子功力 讓回收老家具變搶手拍賣品

2019-10-05 07:57

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

盧秀燕留不住 謝震武太太李月娥辭中市府顧問

2019-10-27 12:47

嘉義人快看！企業月薪100K徵才 僅1人來投履歷

2019-10-26 17:02

你沒看錯！美國武器級大砲 3千萬買來打椪柑

2019-10-27 08:00

影／夕陽餘暉中 通霄2號機大煙囪轟然傾倒

2019-10-26 22:44

花蓮議員補選 無黨田韻馨擊敗國民黨對手勝出

2019-10-26 19:59

影／板橋府中商圈封街百鬼討糖吃 見糖就搶嚇壞工作人員

2019-10-26 17:25

館長發文感謝台中警 蔡其昌留言歡迎來台中創就業機會

2019-10-26 20:52

波多野結衣帶2新女優來台 粉絲嗨翻

2019-10-26 20:37

厚切牛肉麵「呷好逗相報」 瑞芳珍廚房只掛面小招牌

2019-10-27 09:11

庶民起義新竹場 竹蓮寺前挺韓人氣強強滾

2019-10-26 21:33

拱天宮籌建千、順將軍雕像 黑面二媽出巡衝撞找方位

2019-10-26 20:39

點亮淡水禮拜堂超美！ 特殊照明保護古蹟環境

2019-10-26 19:22

荷蘭10歲童眼中台灣最漂亮城市 荷蘭建築師中肯的建議

2019-10-26 23:29

台北市明星學區戶籍月租3000元 議員：我大開眼界

2019-10-26 19:58

金門烈嶼芋頭季人氣強強滾 連金溥聰都慕名而來

2019-10-26 19:21

誰說高雄經濟不佳？依然有人到高雄來投資!

2019-10-26 22:58

影／每天半夜3點半睡覺 士子苦讀為「圓一個夢」

2019-10-26 18:01

王金平告別國會 高市立委參選人黃韻涵被視為接棒者

2019-10-26 22:44

全台首座腦麻庇護莊園 園內歡喜動工、園外激情抗議

2019-10-26 20:12

金門太武山軍人公墓首度辦法會 山東饅頭、辣椒醬上桌

2019-10-26 21:15

後浦搞什麼鬼？楊鎮浯、李誠智搞怪變裝大鬧金城

2019-10-26 22:15

林智堅變身胡迪警長 率市民狂歡搗蛋

2019-10-26 19:24

萬巒豬腳節 吃美食摸黃金

2019-10-26 23:52

快來看！衛武營老舊社區當畫布 變身彩繪村

2019-10-27 07:25

影／觀賞夢湖時機曝光 地主私下透露這時候來最美

2019-10-27 10:02

影／台南灣裡商圈踩街遊行 「黑人牙膏」也來湊一腳

2019-10-26 17:04

他行醫守護75年 他獲行政院文化獎…地方辦桌致敬

2019-10-27 08:00

江啟臣、謝龍介合體開直播 不用「講」的改用「唱」

2019-10-26 20:00

王世堅萬聖節拿出鬼娃恰吉 對吳怡農喊「你農我農」

2019-10-26 19:23

韓國瑜下周狂掃彰化2天 羅文嘉今天先來拉票批家族政治

2019-10-26 20:50

西洋鬼本地鬼相遇 城隍萬聖百鬼夜行踩街嘉年華

2019-10-26 22:19

影／台灣首次「火箭車」疾駛秀！從出發到終點不到4秒

2019-10-26 18:29

熊出沒？6棵香蕉樹遭推倒 嘉義中埔鄉蕉農憂心

2019-10-27 13:16

吸睛辣妹一起來搞怪 張瀚天搞怪萬聖派對樂翻了

2019-10-26 20:37

北市百貨周年慶彈性禁左轉 民怨看不懂何時管制

2019-10-27 10:53

賴清德獻出第一次輔選行程 明參加黃秀芳泡泡派對

2019-10-26 17:23

社區空間改造再利用成亮點 台南綠社區培力增兩據點

2019-10-26 19:59

太強大萬聖節裝扮 小朋友變身夾娃娃機和醬油瓶

2019-10-27 10:28

為了釀出好酒種起葡萄 他的紅、白葡萄酒都摘冠

2019-10-26 18:03

影／這兄弟二胡拉流行曲涼涼、小蘋果 陳菊稱讚好聽

2019-10-26 20:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top