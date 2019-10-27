雲林第100個長青食堂啟用！有94位長輩共餐

2019-10-27 15:29 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ／雲林縣即時報導



雲林斗六市施瓜寮社區長青食堂日前啟用揭牌，是雲林縣第100個開辦的長青食堂，縣府與斗六市公所也以開箱文方式呈現長青食堂內涵，讓民眾認識食堂如何照顧長輩們。

施瓜寮社區青食堂共有94位長輩共餐，其中最年長的是94歲的長輩，年滿80歲的長輩也有21位，且社區裡有不少年滿65歲志工，每天會到社區幫忙長青食堂備餐。

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65歲陳姓志工媽媽說，她的老母親年老後少出來跟人互動，因此她帶媽媽來食堂用餐，讓母親走出家門建立社交圈，她自己投入食堂，也可以照顧到營養，她現在孩子都大了，「初老照顧老老」也很不錯。

副縣長謝淑亞等人日前到場主持啟用典禮，也跟風拍下「開箱文照」，將食堂常用的鍋碗瓢盆煮飯器具、用餐桌椅、口罩、帽子、圍裙等物品擺開攝影，志工、長輩們也放入鏡中拍攝，畫面相當有趣溫馨。

謝淑亞說，縣府補助輔導各設區成立長青食堂已達到第100點，若加上麥寮鄉公所自辦社區共餐，全縣已有120處老人共餐據點，每天都有8800多位長輩在社區共餐，未來會持續布點照顧長輩。

另，衛生局推動遠距照護，在縣內95處長青食堂及社區中心，設置寶貝機掌握社區長者的用藥、就診情況，並進行遠距醫療衛教。