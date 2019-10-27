影／2千多人周日湧入國中 原來是聯合盃作文大賽

2019-10-27 14:39 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ／嘉義市即時報導



第13屆聯合盃全國作文大賽嘉義區初賽今天上午9時許，在嘉義市民生國中和興嘉國小舉辦，本屆報名人數達2322人，民生國中考場1923人，興嘉國小考場399人，到考率92.85%，比去年多300人參與。不少家長都說，嘉義市寫作風氣真的很好，大家都送孩子來練筆，備戰未來大型會考。

本屆比賽由嘉義市政府教育處與聯合報系舉辦，今天早上比賽還沒開始，民生國中校門前就已湧入大批學生和家長，比賽完還要排隊出走廊，熱鬧非凡，市府教育處副處長林喜信代表市長黃敏惠視察考場狀況，並向等候孩子的家長致意。

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民生國中共有500多名學生參加，是參與人數最多的學校，校長陳明君說，聯合盃作文比賽規模比照國中會考大型考試，作文的時間同為60分鐘，出題的模式、評比的級分也與會考相同，是會考的「前哨戰」，經歷過聯合盃後，會知道自己的程度，會考時心情也會比較沉澱，不會太緊張。

市府教育處長林立生說，黃市長很重視教育，明年希望除了嘉義市的孩子，還希望擴大舉辦，將嘉義縣的孩子也納入，讓嘉義寫作風氣更盛行。

這次比賽國小中年級組作文題目是「陪媽媽逛街購物」、高年級組是「從朋友的身上，我學到...」，國中七年級組「愛與包容」、八年級組「我的追夢之旅」，九年級組「超越生命的苦難」，高中組則是「選擇」。

興華高中一年級學生李翊菁說，她作文寫到自己國中升學時選填志願的經歷，認為在人生中會遇到許多選擇，要考慮清楚，選擇自己想要的就好。