親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

獨／賴溪松車禍亡 家屬：為何安全帶變成殺人凶器？

「公務員天堂」待遇這麼好：550萬人平均年休42天

影／2千多人周日湧入國中 原來是聯合盃作文大賽

2019-10-27 14:39聯合報 記者李承穎／嘉義市即時報導

第13屆聯合盃全國作文大賽嘉義區初賽今天上午9時許，在嘉義市民生國中和興嘉國小舉辦，本屆報名人數達2322人，民生國中考場1923人，興嘉國小考場399人，到考率92.85%，比去年多300人參與。不少家長都說，嘉義市寫作風氣真的很好，大家都送孩子來練筆，備戰未來大型會考

本屆比賽由嘉義市政府教育處與聯合報系舉辦，今天早上比賽還沒開始，民生國中校門前就已湧入大批學生和家長，比賽完還要排隊出走廊，熱鬧非凡，市府教育處副處長林喜信代表市長黃敏惠視察考場狀況，並向等候孩子的家長致意。

民生國中共有500多名學生參加，是參與人數最多的學校，校長陳明君說，聯合盃作文比賽規模比照國中會考大型考試，作文的時間同為60分鐘，出題的模式、評比的級分也與會考相同，是會考的「前哨戰」，經歷過聯合盃後，會知道自己的程度，會考時心情也會比較沉澱，不會太緊張。

市府教育處長林立生說，黃市長很重視教育，明年希望除了嘉義市的孩子，還希望擴大舉辦，將嘉義縣的孩子也納入，讓嘉義寫作風氣更盛行。

這次比賽國小中年級組作文題目是「陪媽媽逛街購物」、高年級組是「從朋友的身上，我學到...」，國中七年級組「愛與包容」、八年級組「我的追夢之旅」，九年級組「超越生命的苦難」，高中組則是「選擇」。

興華高中一年級學生李翊菁說，她作文寫到自己國中升學時選填志願的經歷，認為在人生中會遇到許多選擇，要考慮清楚，選擇自己想要的就好。

本次比賽各組第一名有2千元獎學金，並頒發市長獎狀一張，總成績最佳的前3名學校，則頒發團體獎和獎盃乙座，得獎名單將於11月25日周一公布於聯合盃作文大賽官網。

聯合盃作文大賽嘉義區初賽湧入兩千多名學生參與。記者李承穎／攝影
聯合盃作文大賽嘉義區初賽湧入兩千多名學生參與。記者李承穎／攝影
分享
聯合盃作文大賽嘉義區初賽湧入兩千多名學生參與。記者李承穎／攝影
聯合盃作文大賽嘉義區初賽湧入兩千多名學生參與。記者李承穎／攝影
分享
聯合盃作文大賽嘉義區初賽湧入兩千多名學生參與。記者李承穎／攝影
聯合盃作文大賽嘉義區初賽湧入兩千多名學生參與。記者李承穎／攝影
分享
聯合盃作文大賽嘉義區初賽湧入兩千多名學生參與。記者李承穎／攝影
聯合盃作文大賽嘉義區初賽湧入兩千多名學生參與。記者李承穎／攝影
分享
教育處副處長林喜信（左）代表市長黃敏惠到場關心。記者李承穎
教育處副處長林喜信（左）代表市長黃敏惠到場關心。記者李承穎
分享
聯合盃作文大賽嘉義區初賽湧入兩千多名學生參與。記者李承穎／攝影
聯合盃作文大賽嘉義區初賽湧入兩千多名學生參與。記者李承穎／攝影
分享

嘉義會考填志願作文

相關新聞

熊出沒？6棵香蕉樹遭推倒 嘉義中埔鄉蕉農憂心

2019-10-27 13:16

雲林第100個長青食堂啟用！有94位長輩共餐

2019-10-27 15:29

西拉雅飛車賽夯 逾萬「黃衫軍」湧入走馬瀨塞爆

2019-10-27 14:28

新港在宅醫療推廣 為就醫困難年長者提供服務

2019-10-27 13:45

太平媽祈福馬拉松登場 5千人共襄盛舉

2019-10-27 13:04

2019國際咖啡節 11月9日古坑盛大登場

2019-10-27 11:58

台南柳營牛奶節登場 柳營鮮乳闖出口碑

2019-10-27 11:21

嘉縣5鄉鎮幸福巴士 僅六腳上路

2019-10-27 00:20

偏鄉巴士／學者：檢討現行路線 增發車頻率

2019-10-27 00:19

嘉義安納家園落成 供30弱勢床位

2019-10-27 00:12

太平媽下周起駕 煙火秀伴出城

2019-10-27 00:08

全國環保志工群英會雲林登場 回收物裝扮

2019-10-26 23:55

荷蘭10歲童眼中台灣最漂亮城市 荷蘭建築師中肯的建議

2019-10-26 23:29

西洋鬼本地鬼相遇 城隍萬聖百鬼夜行踩街嘉年華

2019-10-26 22:19

影／台南灣裡商圈踩街遊行 「黑人牙膏」也來湊一腳

2019-10-26 17:04

嘉義人快看！企業月薪100K徵才 僅1人來投履歷

2019-10-26 17:02

影／出席平安鹽祭 林佳龍：打造台61為世界級觀光路線

2019-10-26 16:33

慶祝一百周年 麥寮鄉農會邀鄉親品嘗在地料理

2019-10-26 16:11

緬懷王永慶、王永在 台塑新港廠3000人環保健行

2019-10-26 15:33

太平媽祖下周六起駕 西螺大橋高空煙火送媽祖

2019-10-26 13:21

全國環保志工群英會 資源回收造型超吸睛

2019-10-26 13:02

挺辣台妹雲林連線成立 李建忠：立委選舉行有餘力再說

2019-10-22 12:57

暗夜驚魂！ 罕見保育毒蛇環紋赤蛇潛入茶廠嚇壞茶農

2019-10-09 09:52

他用一甲子功力 讓回收老家具變搶手拍賣品

2019-10-05 07:57

不說不知道！這些熱門飲料店都來自台南？在地人自豪：蟻人之都

2019-05-12 20:00
看更多

熱門文章

嘉義人快看！企業月薪100K徵才 僅1人來投履歷

2019-10-26 17:02

盧秀燕留不住 謝震武太太李月娥辭中市府顧問

2019-10-27 12:47

你沒看錯！美國武器級大砲 3千萬買來打椪柑

2019-10-27 08:00

影／夕陽餘暉中 通霄2號機大煙囪轟然傾倒

2019-10-26 22:44

影／板橋府中商圈封街百鬼討糖吃 見糖就搶嚇壞工作人員

2019-10-26 17:25

花蓮議員補選 無黨田韻馨擊敗國民黨對手勝出

2019-10-26 19:59

桃園骨董車嘉年華登場 百輛骨董車齊聚車迷HIGH翻

2019-10-26 16:33

館長發文感謝台中警 蔡其昌留言歡迎來台中創就業機會

2019-10-26 20:52

波多野結衣帶2新女優來台 粉絲嗨翻

2019-10-26 20:37

庶民起義新竹場 竹蓮寺前挺韓人氣強強滾

2019-10-26 21:33

厚切牛肉麵「呷好逗相報」 瑞芳珍廚房只掛面小招牌

2019-10-27 09:11

影／高麗菜1顆10元開放自採遭棄置 菜農：捨不得又無奈

2019-10-26 15:32

拱天宮籌建千、順將軍雕像 黑面二媽出巡衝撞找方位

2019-10-26 20:39

點亮淡水禮拜堂超美！ 特殊照明保護古蹟環境

2019-10-26 19:22

荷蘭10歲童眼中台灣最漂亮城市 荷蘭建築師中肯的建議

2019-10-26 23:29

高雄彌陀區虱目魚文化節登場 副市長李四川化身挑魚郎

2019-10-26 16:50

台北市明星學區戶籍月租3000元 議員：我大開眼界

2019-10-26 19:58

金門烈嶼芋頭季人氣強強滾 連金溥聰都慕名而來

2019-10-26 19:21

韓國瑜口快 同黨女議員為何跑到市長室「罵人」？

2019-10-26 15:32

誰說高雄經濟不佳？依然有人到高雄來投資!

2019-10-26 22:58

全台首座腦麻庇護莊園 園內歡喜動工、園外激情抗議

2019-10-26 20:12

影／每天半夜3點半睡覺 士子苦讀為「圓一個夢」

2019-10-26 18:01

王金平告別國會 高市立委參選人黃韻涵被視為接棒者

2019-10-26 22:44

後浦搞什麼鬼？楊鎮浯、李誠智搞怪變裝大鬧金城

2019-10-26 22:15

金門太武山軍人公墓首度辦法會 山東饅頭、辣椒醬上桌

2019-10-26 21:15

林智堅變身胡迪警長 率市民狂歡搗蛋

2019-10-26 19:24

快來看！衛武營老舊社區當畫布 變身彩繪村

2019-10-27 07:25

影／觀賞夢湖時機曝光 地主私下透露這時候來最美

2019-10-27 10:02

萬巒豬腳節 吃美食摸黃金

2019-10-26 23:52

影／台南灣裡商圈踩街遊行 「黑人牙膏」也來湊一腳

2019-10-26 17:04

江啟臣、謝龍介合體開直播 不用「講」的改用「唱」

2019-10-26 20:00

影／出席平安鹽祭 林佳龍：打造台61為世界級觀光路線

2019-10-26 16:33

他行醫守護75年 他獲行政院文化獎…地方辦桌致敬

2019-10-27 08:00

王世堅萬聖節拿出鬼娃恰吉 對吳怡農喊「你農我農」

2019-10-26 19:23

韓國瑜下周狂掃彰化2天 羅文嘉今天先來拉票批家族政治

2019-10-26 20:50

影／台灣首次「火箭車」疾駛秀！從出發到終點不到4秒

2019-10-26 18:29

影／池上秋收稻穗藝術節登場 陳建年：好想唱給稻田聽

2019-10-26 15:36

柯文哲搞怪變身魔法師 嗨翻天母萬聖節

2019-10-26 16:55

吸睛辣妹一起來搞怪 張瀚天搞怪萬聖派對樂翻了

2019-10-26 20:37

西洋鬼本地鬼相遇 城隍萬聖百鬼夜行踩街嘉年華

2019-10-26 22:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top