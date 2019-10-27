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西拉雅飛車賽夯 逾萬「黃衫軍」湧入走馬瀨塞爆

2019-10-27 14:28聯合報 記者謝進盛／台南即時報導

西拉雅國家風區管理處舉辦的西拉雅趣飛車賽事，今天上午在走馬瀨農場登場，由於只要10點前穿黃色服飾或配件可免費入園，吸引大批「黃衫軍」遊客，估計湧入逾萬遊客，通往走馬瀨的台車陣逾3公里，用路人抱怨不已，一度驚動台南市長黃偉哲

今年邁入第6屆的西拉雅趣飛車賽，檢錄結果由40隊「決戰走馬之巔」，以獨特創意、熱血的精神與團隊的默契，勇奪45萬的總獎金，主辦單位更打出只要10點前穿黃色服飾或配件，即可免費入園，不少粉絲相互走告。

「從來沒有這個多人…」走馬瀨農場說，今上午10點入園人數已破1萬人，還持續增加中，歷屆趣飛車活動從來沒這麼多遊客入場，園方緊急入園閘道全開，調派人力收停車費，並且開放大草原區供遊客停車，對於堵車未能10點前入園遊客，也都通融不收入園費。

上午也出席該活動的市長黃偉哲獲知不少遊客抱怨塞車情形，指示善化分局加強疏導，除大內分駐所、頭社派出所，附近玉井分局也派出員警於路口指揮疏導交通，善化分局長方國璽親自到現場，發現車輛都卡在入口收票處，經協調後車流增快逐漸化解。

現場除了無動力的造型車競賽之外，安排有樂團表演、親子活動、電動自行車、滑步車體驗，結合最具西拉雅特色的農特產展售，還有市價超過10萬元摸彩品，湧入人潮。

參賽的造型車從動物、古早遊戲到陸海空等盡出的交通工具，別出心裁，為了符合今年加入評分的黃色元素，不約而同地有超過3組的香蕉車，不少遊客圍在賽道兩側圍觀，高聲為選手加油，現場熱鬧滾滾。

通往走馬瀨農場的台84線車陣綿延3公里。記者謝進盛/攝影
通往走馬瀨農場的台84線車陣綿延3公里。記者謝進盛/攝影
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由西拉雅國家風區管理處舉辦的西拉雅趣飛車賽事，今天上午在走馬瀨農場登場。記者謝進...
由西拉雅國家風區管理處舉辦的西拉雅趣飛車賽事，今天上午在走馬瀨農場登場。記者謝進盛/攝影
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由西拉雅國家風區管理處舉辦的西拉雅趣飛車賽事，今天上午在走馬瀨農場登場。記者謝進...
由西拉雅國家風區管理處舉辦的西拉雅趣飛車賽事，今天上午在走馬瀨農場登場。記者謝進盛/攝影
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走馬瀨農場展示的攤位熱鬧滾滾。記者謝進盛/攝影
走馬瀨農場展示的攤位熱鬧滾滾。記者謝進盛/攝影
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黃偉哲電動自行車西拉雅

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