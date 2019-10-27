新港在宅醫療推廣 為就醫困難年長者提供服務
2019-10-27 13:45
聯合報 記者陳玫伶
／嘉義縣即時報導
專精高齡醫學超過9年的醫師白惠文與全安藥局第二代藥師趙坤賢，今天在嘉義縣新港鄉奉天宮前舉辦「新港在宅療養支援診所」及「社區醫療照護聯繫中心」開幕儀式，希望能為新港地區有就醫困難的年長者，提供居家照護及訪視。
趙坤賢表示，他同時是藥師公會全聯會藥事照護召集人，較了解新港病患的狀況，他們會與醫師先到年長者家中訪視、初診後，看病人需求約一周至三個月做一次複診，他表示，每次看診大約只要支出78元左右，有健保給付，希望能推廣在宅醫療，讓更多人知道。
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白惠文表示，他在做高齡醫學時，常常遇到有長輩因為住在離都市較遠的地方，為了要去大醫院就診，花掉大半天的時間和交通費，有時家人還需要跟公司請假帶長輩去醫院看診，所以他為了將在宅醫療帶進社區，選擇到高齡人口較多的新港鄉開診所，減少競爭及業績壓力。
白惠文表示，推廣在宅醫療並不是要取代大醫院的地位，而是想推廣這個概念，他們會為病人做完善的照護計畫，當照顧年長者的家屬知道有在宅醫療，才知道如何尋求醫療協助。
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