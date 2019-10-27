熊出沒？6棵香蕉樹遭推倒 嘉義中埔鄉蕉農憂心
2019-10-27 13:16
聯合報 記者卜敏正
／嘉義縣即時報導
「難道是熊出沒，推倒香蕉樹？」嘉義縣中埔鄉蕉農劉椿富，日前發現蕉園6棵香蕉樹被推倒、破壞，即在網路貼文，「誰想吃有機香蕉、推倒香蕉樹？」質疑是「熊出沒」還是野狗抓野貓造成？也擔心「外物」再次入侵。
嘉義縣府農業處畜產保育科長石蕙菱說，之前曾處理類似案件，經送屏東科大野生動物虛擬鑑識中心鑑定，都研判是大型野狗所為，建議農民發現農作被破壞，應保留現場、通報農業處，同時注意周邊是否有動物排遺、腳印。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
劉椿富說，在中埔鄉種植2公頃多有機香蕉，過去也曾發生單一棵香蕉樹，被不明動物攔腰推斷，雖然有疑問，但總認為是「大型野狗」，但本月21日上午進入約2分地的「溫室香蕉園」，發現溫室內多棵香蕉樹都有咬扯痕跡、被攔腰推斷，不僅納悶也很心痛。
他說，當天巡視香蕉園後，發現1具疑被野狗咬死貓屍，猜想是不是野狗為了抓貓，才推倒蕉樹，但他和其他農民討論，大家也質疑「野狗有這麼強壯？可以一次推倒6棵大型香蕉樹？」近期巡視蕉園也提醒工人，要帶棍子防身、注意是否有野狗，還是熊出沒。
留言