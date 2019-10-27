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熊出沒？6棵香蕉樹遭推倒 嘉義中埔鄉蕉農憂心

2019-10-27 13:16聯合報 記者卜敏正／嘉義縣即時報導

「難道是熊出沒，推倒香蕉樹？」嘉義縣中埔鄉蕉農劉椿富，日前發現蕉園6棵香蕉樹被推倒、破壞，即在網路貼文，「誰想吃有機香蕉、推倒香蕉樹？」質疑是「熊出沒」還是野狗抓野貓造成？也擔心「外物」再次入侵。

嘉義縣府農業處畜產保育科長石蕙菱說，之前曾處理類似案件，經送屏東科大野生動物虛擬鑑識中心鑑定，都研判是大型野狗所為，建議農民發現農作被破壞，應保留現場、通報農業處，同時注意周邊是否有動物排遺、腳印。

劉椿富說，在中埔鄉種植2公頃多有機香蕉，過去也曾發生單一棵香蕉樹，被不明動物攔腰推斷，雖然有疑問，但總認為是「大型野狗」，但本月21日上午進入約2分地的「溫室香蕉園」，發現溫室內多棵香蕉樹都有咬扯痕跡、被攔腰推斷，不僅納悶也很心痛。

他說，當天巡視香蕉園後，發現1具疑被野狗咬死貓屍，猜想是不是野狗為了抓貓，才推倒蕉樹，但他和其他農民討論，大家也質疑「野狗有這麼強壯？可以一次推倒6棵大型香蕉樹？」近期巡視蕉園也提醒工人，要帶棍子防身、注意是否有野狗，還是熊出沒。

蕉農劉椿富，日前發現蕉園6棵香蕉樹被推倒、破壞。記者卜敏正／攝影
蕉農劉椿富，日前發現蕉園6棵香蕉樹被推倒、破壞。記者卜敏正／攝影
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蕉農劉椿富，日前發現蕉園6棵香蕉樹被推倒、破壞。記者卜敏正／攝影
蕉農劉椿富，日前發現蕉園6棵香蕉樹被推倒、破壞。記者卜敏正／攝影
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香蕉農民嘉義

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