太平媽祈福馬拉松登場 5千人共襄盛舉
2019-10-27 13:04
聯合報 記者李京昇
／雲林縣即時報導
雲林西螺福興宮舉辦第二屆「西螺媽祖太平媽祈福馬拉松」，今天清晨5點30分熱鬧開跑，今年更首創在終點祈福大道上，讓選手跑完馬拉松還能「鑽轎腳」保平安招好運，吸引5千多名熱愛馬拉松的愛好者共襄盛舉。
馬拉松由福興宮太平媽哨角隊，吹響起跑號角為選手壯聲勢加油，今年最年長參賽者是來自嘉義的91歲爺爺，最年幼參賽者則是來自西螺在地出生才6個月的男寶寶，媽媽用推車帶著兒子暢跑在西螺大橋。
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也有喜歡跑馬拉松的小比媽媽陳嘉齡，推著特製的娃娃車帶著重度腦性麻痺的兒子小比，一起賣力跑向終點並體驗「鑽轎腳」，陳嘉齡與兒子堅強不放棄的精神，令人深感敬佩。
也因萬聖節將至，有不少民眾打扮成殭屍、白雪公主、神力女超人等裝扮，雲林縣副縣長謝淑亞等人也到場共襄盛舉。
西螺福興宮董事長楊文鐘表示，今年賽事組別有42公里全馬組、21公里半馬組、10公里挑戰組及3公里歡樂組，大手牽小手、扶老攜幼作伙迺西螺大橋，體驗西螺之美跑出健康，同時也為今年西螺太平媽祖文化祭揭開序幕。
今年在賽道補給也特別加碼烤豬餐，並準備平安餐讓完賽選手享用，包含在地西螺米食搭配古法純釀醬油烹調及西螺當季盛產的炒青菜等多樣佳餚，還有日本東京來回機票、電動機車等抽獎。
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