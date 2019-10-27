太平媽祈福馬拉松登場 5千人共襄盛舉

2019-10-27 13:04 聯合報 記者 聯合報 記者 李京昇 ／雲林縣即時報導



雲林西螺福興宮舉辦第二屆「西螺媽祖太平媽祈福馬拉松」，今天清晨5點30分熱鬧開跑，今年更首創在終點祈福大道上，讓選手跑完馬拉松還能「鑽轎腳」保平安招好運，吸引5千多名熱愛馬拉松的愛好者共襄盛舉。

馬拉松由福興宮太平媽哨角隊，吹響起跑號角為選手壯聲勢加油，今年最年長參賽者是來自嘉義的91歲爺爺，最年幼參賽者則是來自西螺在地出生才6個月的男寶寶，媽媽用推車帶著兒子暢跑在西螺大橋。

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也有喜歡跑馬拉松的小比媽媽陳嘉齡，推著特製的娃娃車帶著重度腦性麻痺的兒子小比，一起賣力跑向終點並體驗「鑽轎腳」，陳嘉齡與兒子堅強不放棄的精神，令人深感敬佩。

也因萬聖節將至，有不少民眾打扮成殭屍、白雪公主、神力女超人等裝扮，雲林縣副縣長謝淑亞等人也到場共襄盛舉。

西螺福興宮董事長楊文鐘表示，今年賽事組別有42公里全馬組、21公里半馬組、10公里挑戰組及3公里歡樂組，大手牽小手、扶老攜幼作伙迺西螺大橋，體驗西螺之美跑出健康，同時也為今年西螺太平媽祖文化祭揭開序幕。